Пермские власти готовятся к новому этапу муниципальной реформы

В Пермском крае в 2025 году планируется объединение нескольких территорий. Речь идет о муниципальных округах. Сейчас власти ждут нового закона о местном самоуправлении, который до конца года должна принять госдума, сообщил источник URA.RU в политэлитах.
«В версии законопроекта, принятого госдумой в первом чтении, нет возможности объединения муниципальных округов между собой. Их можно объединять только с городскими округами. Скорее всего, это будет урегулировано поправками ко второму и третьему чтению. Пермский внутрипол ждет, когда появится новый закон о местном самоуправлении. И потом готов к объединению нескольких муниципалитетов», — отметил инсайдер.
Первыми на очереди, по его данным, значатся Коса и Кочево. Коса — удаленный муниципалитет с низкой численностью населения, полностью зависимый от краевых дотаций. Также там остро строит проблема с кадрами в муниципальной власти. Кочево — тоже депрессивная территория, но она ближе к Кудымкару и Перми. «В целом найти людей на работу в одной администрации проще, чем в двух», — поясняет инсайдер.
URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора. На момент публикации ответ не был получен. Муниципальная реформа стартовала в Пермском крае в 2018 году. Она заключалась в упразднении поселенческого уровня местного самоуправления. Реформа завершилась в 2022 году, после преобразования Пермского района в Пермский муниципальный округ. В регионе уже есть опыт объединения территорий: в 2022 году одним муниципалитетом стали Губаха и Гремячинск. Ранее URA.RU сообщало, что до конца 2024 года в Прикамье останется только три городских округа.
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