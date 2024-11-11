Полсотни случаев бешенства животных зафиксировано в Челябинской области

В Челябинской области с начала года зафиксировано 55 случаев бешенства среди животных. Об этом 11 ноября сообщила пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.
«За десять месяцев 2024 года в Челябинской области зафиксировано 55 случаев бешенства животных. От вируса погибли 53 животных — семь лис, 19 собак, 21 кошка, две белки, два корсака, барсука и енотовидная собака», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.
В октябре от смертельно опасного вируса пало четыре животных. В их числе три домашних — собака в поселке Степной Кизильского района, собака в поселке Саккулево Сосновского района, кошка в Челябинске. Также была зафиксирована смерть одной дикой лисицы в Саринском поселке Кунашакского района,
В ноябре диагноз бешенства уже поставлен двум домашним кошкам. Она проживает в селе Фершампенуаз, другая — в Калининском районе Челябинска.
Челябинская область ранее попала в пятерку самых зараженных бешенством регионов. Область оказалась на четвертом месте в России по количеству выявленных случаев бешенства, сообщил URA.RU завотделом противоэпизоотических мероприятий регионального Роспотребнадзора Виктор Новопашин.
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