11 ноября 2024

Полсотни случаев бешенства животных зафиксировано в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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В ноябре диагноз бешенства уже поставлен двум животным
В ноябре диагноз бешенства уже поставлен двум животным Фото:

В Челябинской области с начала года зафиксировано 55 случаев бешенства среди животных. Об этом 11 ноября сообщила пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

«За десять месяцев 2024 года в Челябинской области зафиксировано 55 случаев бешенства животных. От вируса погибли 53 животных — семь лис, 19 собак, 21 кошка, две белки, два корсака, барсука и енотовидная собака», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

В октябре от смертельно опасного вируса пало четыре животных. В их числе три домашних — собака в поселке Степной Кизильского района, собака в поселке Саккулево Сосновского района, кошка в Челябинске. Также была зафиксирована смерть одной дикой лисицы в Саринском поселке Кунашакского района,

В ноябре диагноз бешенства уже поставлен двум домашним кошкам. Она проживает в селе Фершампенуаз, другая — в Калининском районе Челябинска.

Челябинская область ранее попала в пятерку самых зараженных бешенством регионов. Область оказалась на четвертом месте в России по количеству выявленных случаев бешенства, сообщил URA.RU завотделом противоэпизоотических мероприятий регионального Роспотребнадзора Виктор Новопашин.

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В Челябинской области с начала года зафиксировано 55 случаев бешенства среди животных. Об этом 11 ноября сообщила пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора. «За десять месяцев 2024 года в Челябинской области зафиксировано 55 случаев бешенства животных. От вируса погибли 53 животных — семь лис, 19 собак, 21 кошка, две белки, два корсака, барсука и енотовидная собака», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. В октябре от смертельно опасного вируса пало четыре животных. В их числе три домашних — собака в поселке Степной Кизильского района, собака в поселке Саккулево Сосновского района, кошка в Челябинске. Также была зафиксирована смерть одной дикой лисицы в Саринском поселке Кунашакского района, В ноябре диагноз бешенства уже поставлен двум домашним кошкам. Она проживает в селе Фершампенуаз, другая — в Калининском районе Челябинска. Челябинская область ранее попала в пятерку самых зараженных бешенством регионов. Область оказалась на четвертом месте в России по количеству выявленных случаев бешенства, сообщил URA.RU завотделом противоэпизоотических мероприятий регионального Роспотребнадзора Виктор Новопашин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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