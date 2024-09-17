Общество Здоровье Челябинская область попала в пятерку самых зараженных бешенством регионов 18 сентября 2024 в 11:28 Размер текста - 17 + От бешенства в Челябинской области погибло 46 животных, 16 из них — собаки Фото: Илья Московец © URA.RU Челябинская область оказалась на четвертом месте в России по количеству выявленных случаев бешенства. Об этом URA.RU 18 сентября сообщил завотделом противоэпизоотических мероприятий регионального Роспотребнадзора Виктор Новопашин. «Наибольшее количество случаев выявлено в Самарской, Волгоградской, Белгородской, Челябинской и Тюменской областях. Сначала 2024 года в Челябинской области от вируса бешенства погибли 46 животных», — сообщили URA.RU в ведомстве. В регионе бешенство более распространено в Челябинске и Сосновском районе — по шесть случаев. На втором месте Еткульский район (пять случаев), на третьем — Еманжелинский (четыре случая). Челябинцам также напомнили о необходимости соблюдений правил безопасности. Специалисты советуют: Не допускать контакта домашних животных с дикими;

Избегать диких животных со странным поведением, среди которого: вертячка, чрезмерная агрессия, светобоязнь, отсутствие страха перед человеком, апатия, истечение из рта, носа или глаз;

Вакцинировать и проверять домашних животных;

В случаях укуса домашних питомцев хищниками, необычном поведении и других симптомах немедленно обращаться к ветеринару. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Челябинская область оказалась на четвертом месте в России по количеству выявленных случаев бешенства. Об этом URA.RU 18 сентября сообщил завотделом противоэпизоотических мероприятий регионального Роспотребнадзора Виктор Новопашин. «Наибольшее количество случаев выявлено в Самарской, Волгоградской, Белгородской, Челябинской и Тюменской областях. Сначала 2024 года в Челябинской области от вируса бешенства погибли 46 животных», — сообщили URA.RU в ведомстве. В регионе бешенство более распространено в Челябинске и Сосновском районе — по шесть случаев. На втором месте Еткульский район (пять случаев), на третьем — Еманжелинский (четыре случая). Челябинцам также напомнили о необходимости соблюдений правил безопасности. Специалисты советуют: {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям