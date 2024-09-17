Челябинская область попала в пятерку самых зараженных бешенством регионов

Челябинская область оказалась на четвертом месте в России по количеству выявленных случаев бешенства. Об этом URA.RU 18 сентября сообщил завотделом противоэпизоотических мероприятий регионального Роспотребнадзора Виктор Новопашин.
«Наибольшее количество случаев выявлено в Самарской, Волгоградской, Белгородской, Челябинской и Тюменской областях. Сначала 2024 года в Челябинской области от вируса бешенства погибли 46 животных», — сообщили URA.RU в ведомстве.
В регионе бешенство более распространено в Челябинске и Сосновском районе — по шесть случаев. На втором месте Еткульский район (пять случаев), на третьем — Еманжелинский (четыре случая).
Челябинцам также напомнили о необходимости соблюдений правил безопасности. Специалисты советуют:
- Не допускать контакта домашних животных с дикими;
- Избегать диких животных со странным поведением, среди которого: вертячка, чрезмерная агрессия, светобоязнь, отсутствие страха перед человеком, апатия, истечение из рта, носа или глаз;
- Вакцинировать и проверять домашних животных;
- В случаях укуса домашних питомцев хищниками, необычном поведении и других симптомах немедленно обращаться к ветеринару.
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