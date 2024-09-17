17 сентября 2024

Челябинская область попала в пятерку самых зараженных бешенством регионов

© Служба новостей «URA.RU»
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От бешенства в Челябинской области погибло 46 животных, 16 из них — собаки Фото:

Челябинская область оказалась на четвертом месте в России по количеству выявленных случаев бешенства. Об этом URA.RU 18 сентября сообщил завотделом противоэпизоотических мероприятий регионального Роспотребнадзора Виктор Новопашин.

«Наибольшее количество случаев выявлено в Самарской, Волгоградской, Белгородской, Челябинской и Тюменской областях. Сначала 2024 года в Челябинской области от вируса бешенства погибли 46 животных», — сообщили URA.RU в ведомстве.

В регионе бешенство более распространено в Челябинске и Сосновском районе — по шесть случаев. На втором месте Еткульский район (пять случаев), на третьем — Еманжелинский (четыре случая).

Челябинцам также напомнили о необходимости соблюдений правил безопасности. Специалисты советуют:

  • Не допускать контакта домашних животных с дикими;
  • Избегать диких животных со странным поведением, среди которого: вертячка, чрезмерная агрессия, светобоязнь, отсутствие страха перед человеком, апатия, истечение из рта, носа или глаз;
  • Вакцинировать и проверять домашних животных;
  • В случаях укуса домашних питомцев хищниками, необычном поведении и других симптомах немедленно обращаться к ветеринару.

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Челябинская область оказалась на четвертом месте в России по количеству выявленных случаев бешенства. Об этом URA.RU 18 сентября сообщил завотделом противоэпизоотических мероприятий регионального Роспотребнадзора Виктор Новопашин. «Наибольшее количество случаев выявлено в Самарской, Волгоградской, Белгородской, Челябинской и Тюменской областях. Сначала 2024 года в Челябинской области от вируса бешенства погибли 46 животных», — сообщили URA.RU в ведомстве. В регионе бешенство более распространено в Челябинске и Сосновском районе — по шесть случаев. На втором месте Еткульский район (пять случаев), на третьем — Еманжелинский (четыре случая). Челябинцам также напомнили о необходимости соблюдений правил безопасности. Специалисты советуют:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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