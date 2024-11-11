В ХМАО рухнули цены на авиабилеты до Петербурга

В Ханты-Мансийском автономном округе упали цены авиабилетов до Санкт-Петербурга. Снижение стоимости перелетов из Сургута в северную столицу страны в ноябре варьируется в пределах 10-50%.
«Стоимость перелета из Сургута в Санкт-Петербург на 29 ноября составляет около 7,5 тысяч рублей. До этого билеты стоили примерно 8,5 тысяч. Соответственно, цена упала чуть более чем на 10%», — следует из данных сервиса «Авиасейлс».
Ближайшие рейсы при этом упали в цене почти наполовину. Авиабилеты на отдельные даты в середине месяца сейчас обойдутся около 5,5 тысяч рублей. При этом также заметно падение стоимости на рейсы в начале декабря.
Перелеты из Нижневартовска в Санкт-Петербург также снизились в цене, но авиабилеты отсюда обойдутся дороже. Например, рейсы в середине ноября подешевели примерно на 15%, а сами билеты стоят чуть менее девяти тысяч рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что cамым популярным направлением для отдыха летом у жителей ХМАО стал Сочи. По данным сервиса OneTwoTrip, доля запросов на авиабилеты тогда составила 37,9%.
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