11 ноября 2024

В ХМАО рухнули цены на авиабилеты до Петербурга

Авиабилеты из Сургута до Санкт-Петербурга подешевели на 50%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авиабилеты в Питер подешевели как из Сургута, так и Нижневартовска
Авиабилеты в Питер подешевели как из Сургута, так и Нижневартовска Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе упали цены авиабилетов до Санкт-Петербурга. Снижение стоимости перелетов из Сургута в северную столицу страны в ноябре варьируется в пределах 10-50%.

«Стоимость перелета из Сургута в Санкт-Петербург на 29 ноября составляет около 7,5 тысяч рублей. До этого билеты стоили примерно 8,5 тысяч. Соответственно, цена упала чуть более чем на 10%», — следует из данных сервиса «Авиасейлс».

Ближайшие рейсы при этом упали в цене почти наполовину. Авиабилеты на отдельные даты в середине месяца сейчас обойдутся около 5,5 тысяч рублей. При этом также заметно падение стоимости на рейсы в начале декабря.

Перелеты из Нижневартовска в Санкт-Петербург также снизились в цене, но авиабилеты отсюда обойдутся дороже. Например, рейсы в середине ноября подешевели примерно на 15%, а сами билеты стоят чуть менее девяти тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что cамым популярным направлением для отдыха летом у жителей ХМАО стал Сочи. По данным сервиса OneTwoTrip, доля запросов на авиабилеты тогда составила 37,9%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» — у нас всегда свежие события ХМАО. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийском автономном округе упали цены авиабилетов до Санкт-Петербурга. Снижение стоимости перелетов из Сургута в северную столицу страны в ноябре варьируется в пределах 10-50%. «Стоимость перелета из Сургута в Санкт-Петербург на 29 ноября составляет около 7,5 тысяч рублей. До этого билеты стоили примерно 8,5 тысяч. Соответственно, цена упала чуть более чем на 10%», — следует из данных сервиса «Авиасейлс». Ближайшие рейсы при этом упали в цене почти наполовину. Авиабилеты на отдельные даты в середине месяца сейчас обойдутся около 5,5 тысяч рублей. При этом также заметно падение стоимости на рейсы в начале декабря. Перелеты из Нижневартовска в Санкт-Петербург также снизились в цене, но авиабилеты отсюда обойдутся дороже. Например, рейсы в середине ноября подешевели примерно на 15%, а сами билеты стоят чуть менее девяти тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что cамым популярным направлением для отдыха летом у жителей ХМАО стал Сочи. По данным сервиса OneTwoTrip, доля запросов на авиабилеты тогда составила 37,9%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...