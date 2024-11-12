Свердловским педагогам, работающим с детьми-инвалидами, поднимут зарплаты

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Размер индекса зарплат для педагогов составит 1,2
Размер индекса зарплат для педагогов составит 1,2 Фото:

В Свердловской области педагогам муниципальных общеобразовательных организаций, где учатся дети-инвалиды, проиндексируют зарплаты. Соответствующий законопроект, предусматривающий эту и другие меры поддержки, приняли депутаты регионального заксобрания на последнем заседании, передает корреспондент URA.RU.

«Принятые изменения помогут обеспечить за счёт областного бюджета обучающихся — детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов — бесплатными методическими пособиями, учебниками, дидактическими материалами, техническими средствами для обучения. Кроме того, предполагается бесплатное предоставление этим обучающимся услуг ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков, а также педагогических работников в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии», — прокомментировала спикер парламента Людмила Бабушкина.

Помимо этого к зарплатам учителей и воспитателей, работающих с детьми-инвалидами, применят индекс в размере 1,2. Также депутаты внесли изменения в закон «О социальной защите инвалидов в Свердловской области», дополнив его новым направлением — ранняя помощь детям и их семьям.

«На раннюю реабилитацию и абилитацию инвалидов выделяются достаточно серьезные федеральные средства. У нас есть областной реабилитационный центр, в котором ежегодно проходят лечение немногим более одной тысячи пациентов», — напомнила Бабушкина. Эту тему она недавно как раз поднимала в Совете Федерации — защищала проект по строительству нового ребцентра, где бы проходили лечение больше шести тысяч детей. Стоимость проекта оценивается в 2,8 миллиарда рублей, регион уже вложил средства в разработку проектно-сметной документации.

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В Свердловской области педагогам муниципальных общеобразовательных организаций, где учатся дети-инвалиды, проиндексируют зарплаты. Соответствующий законопроект, предусматривающий эту и другие меры поддержки, приняли депутаты регионального заксобрания на последнем заседании, передает корреспондент URA.RU. «Принятые изменения помогут обеспечить за счёт областного бюджета обучающихся — детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов — бесплатными методическими пособиями, учебниками, дидактическими материалами, техническими средствами для обучения. Кроме того, предполагается бесплатное предоставление этим обучающимся услуг ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков, а также педагогических работников в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии», — прокомментировала спикер парламента Людмила Бабушкина. Помимо этого к зарплатам учителей и воспитателей, работающих с детьми-инвалидами, применят индекс в размере 1,2. Также депутаты внесли изменения в закон «О социальной защите инвалидов в Свердловской области», дополнив его новым направлением — ранняя помощь детям и их семьям. «На раннюю реабилитацию и абилитацию инвалидов выделяются достаточно серьезные федеральные средства. У нас есть областной реабилитационный центр, в котором ежегодно проходят лечение немногим более одной тысячи пациентов», — напомнила Бабушкина. Эту тему она недавно как раз поднимала в Совете Федерации — защищала проект по строительству нового ребцентра, где бы проходили лечение больше шести тысяч детей. Стоимость проекта оценивается в 2,8 миллиарда рублей, регион уже вложил средства в разработку проектно-сметной документации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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