Стала известна причина признания экс-ведущей Курбангалеевой* иноагентом

Бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева была признана иноагентом из-за следа спецслужб Великобритании в ее деле. Об этом говорится в материалах уголовного дела, которые были оглашены в Замоскворецком суде Москвы. Отмечается, что 12 ноября суд отказался исключать экс-телеведущую из реестра иностранных агентов.
«Курбангалеева создавала материалы для youtube-канала „Утро февраля“, который распространяет явно антироссийскую риторику. По открытым источникам, он финансируется иноагентами Ильей Пономаревым, Михаилом Ходорковским и британскими спецслужбами», — говорится в материалах дела. Информацию передает РИА «Новости».
В конце июня Минюст включило Курбангалееву в список иностранных агентов. Ранее она уже была занесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов. Обвинения в адрес бывшей телеведущей связаны с ее публичными высказываниями, которые трактуются как оправдание терроризма, а также с распространением недостоверной информации о деятельности ВС РФ, мотивированной национальной ненавистью или враждой. В настоящее время Фарида Курбангалеева находится в международном розыске.
Уголовное преследование в отношении нее и других неопределенных лиц было начато 11 мая 2024 года. Замоскворецкий суд Москвы принял решение о ее заключении под стражу на два месяца после ареста женщины на территории РФ.
*Фарида Курбангалеева, Илья Пономарев и Михаил Ходорковский признаны иноагентами в РФ
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