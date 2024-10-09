Экс-ведущую Фариду Курбангалееву* объявили в международный розыск

Бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева (признана иноагентом в РФ) стала фигурантом международного розыска. Она обвиняется в серьезных преступлениях, связанных с терроризмом и распространением недостоверной информации.
«Курбангалеева Фарида Рашидовна объявлена в международный розыск», — указано в официальных документах, которые есть в распоряжении РИА «Новости». Уголовное дело против нее и других неустановленных лиц было инициировано 11 мая 2024 года.
Курбангалеевой инкриминируются публичные призывы к оправданию терроризма и распространение ложной информации о действиях российской армии, что карается по статьям Уголовного кодекса РФ. Замоскворецкий суд Москвы постановил заключить ее под стражу на два месяца с момента задержания или экстрадиции в Россию.
*Внесена в список террористов и экстремистов и выполняющее функции иноагента.
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Бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева (признана иноагентом в РФ) стала фигурантом международного розыска. Она обвиняется в серьезных преступлениях, связанных с терроризмом и распространением недостоверной информации. «Курбангалеева Фарида Рашидовна объявлена в международный розыск», — указано в официальных документах, которые есть в распоряжении РИА «Новости». Уголовное дело против нее и других неустановленных лиц было инициировано 11 мая 2024 года. Курбангалеевой инкриминируются публичные призывы к оправданию терроризма и распространение ложной информации о действиях российской армии, что карается по статьям Уголовного кодекса РФ. Замоскворецкий суд Москвы постановил заключить ее под стражу на два месяца с момента задержания или экстрадиции в Россию. *Внесена в список террористов и экстремистов и выполняющее функции иноагента.