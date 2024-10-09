Происшествия Экс-ведущую Фариду Курбангалееву* объявили в международный розыск 09 октября 2024 в 11:09 Размер текста - 17 + Фариду Курбангалееву* объявили в международный розыск за фейки о российской армии Фото: Tatarstan.ru/Wikimedia/CC BY 4.0 новость из сюжета Иноагенты РФ Бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева (признана иноагентом в РФ) стала фигурантом международного розыска. Она обвиняется в серьезных преступлениях, связанных с терроризмом и распространением недостоверной информации. «Курбангалеева Фарида Рашидовна объявлена в международный розыск», — указано в официальных документах, которые есть в распоряжении РИА «Новости». Уголовное дело против нее и других неустановленных лиц было инициировано 11 мая 2024 года. Курбангалеевой инкриминируются публичные призывы к оправданию терроризма и распространение ложной информации о действиях российской армии, что карается по статьям Уголовного кодекса РФ. Замоскворецкий суд Москвы постановил заключить ее под стражу на два месяца с момента задержания или экстрадиции в Россию. *Внесена в список террористов и экстремистов и выполняющее функции иноагента. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева (признана иноагентом в РФ) стала фигурантом международного розыска. Она обвиняется в серьезных преступлениях, связанных с терроризмом и распространением недостоверной информации. «Курбангалеева Фарида Рашидовна объявлена в международный розыск», — указано в официальных документах, которые есть в распоряжении РИА «Новости». Уголовное дело против нее и других неустановленных лиц было инициировано 11 мая 2024 года. Курбангалеевой инкриминируются публичные призывы к оправданию терроризма и распространение ложной информации о действиях российской армии, что карается по статьям Уголовного кодекса РФ. Замоскворецкий суд Москвы постановил заключить ее под стражу на два месяца с момента задержания или экстрадиции в Россию. *Внесена в список террористов и экстремистов и выполняющее функции иноагента. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям