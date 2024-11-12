12 ноября 2024

Челябинская таможня: импорт шин увеличился в 2,5 раза

© Служба новостей «URA.RU»
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Общая стоимость ввезенных в Челябинскую область шин выросла в три раза
Общая стоимость ввезенных в Челябинскую область шин выросла в три раза Фото:

Импорт шин для легковых автомобилей в Челябинскую область увеличился в 2,5 раза за год. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни, общая стоимость ввезенного товара выросла в три раза.

«За девять месяцев весовой объем импорта шин в Челябинскую область увеличился в 2,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Общая стоимость ввезенного товара выросла в три раза. Наибольший спрос поставок зафиксирован в июле», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Как уточнили в таможне, шины с диаметром до 16 дюймов челябинские бизнесмены завозят из Китая. Товары с диаметром больше поставляют также из Белоруссии, Казахстана и Швеции.

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Импорт шин для легковых автомобилей в Челябинскую область увеличился в 2,5 раза за год. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни, общая стоимость ввезенного товара выросла в три раза. «За девять месяцев весовой объем импорта шин в Челябинскую область увеличился в 2,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Общая стоимость ввезенного товара выросла в три раза. Наибольший спрос поставок зафиксирован в июле», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Как уточнили в таможне, шины с диаметром до 16 дюймов челябинские бизнесмены завозят из Китая. Товары с диаметром больше поставляют также из Белоруссии, Казахстана и Швеции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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