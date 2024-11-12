Челябинская таможня: импорт шин увеличился в 2,5 раза

Импорт шин для легковых автомобилей в Челябинскую область увеличился в 2,5 раза за год. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни, общая стоимость ввезенного товара выросла в три раза.
«За девять месяцев весовой объем импорта шин в Челябинскую область увеличился в 2,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Общая стоимость ввезенного товара выросла в три раза. Наибольший спрос поставок зафиксирован в июле», — сообщили URA.RU в пресс-службе.
Как уточнили в таможне, шины с диаметром до 16 дюймов челябинские бизнесмены завозят из Китая. Товары с диаметром больше поставляют также из Белоруссии, Казахстана и Швеции.
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