Раскрыто имя первого посетителя аэропорта Краснодара

Первым посетителем закрытого аэропорта Краснодара стал президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев. Вместе с ним прилетели еще пять человек.
«Умару Кремлеву разрешили прилететь в закрытый аэропорт Краснодара, открытия которого ждут миллионы простых россиян», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что вместе с главой Международной ассоциации бокса в аэропорт прибыли еще пять человек, включая экс-вице-президента Российской федерации бокса Алексей Колоусов и совладельцев букмекерской компании «Лига Ставок» Алексей Авсецин. Они прибыли в Краснодар по бизнес-делам.
Кремлев прилетел на частном самолете компании «Южный альянс» с намерением обсудить открытие автосалона «Рольф». Для обычных граждан доступ в аэропорт по-прежнему закрыт с начала СВО. В конце 2023 года были попытки открыть аэропорт, но они не увенчались успехом, поскольку Минобороны не дало согласия.
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