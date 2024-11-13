Раскрыто имя первого посетителя аэропорта Краснодара

Президент Международной ассоциации бокса прилетел в закрытый аэропорт Краснодара
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Кремлев прибыл в аэропорт Краснодара на частном самолете, пишет Baza
Кремлев прибыл в аэропорт Краснодара на частном самолете, пишет Baza Фото:

Первым посетителем закрытого аэропорта Краснодара стал президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев. Вместе с ним прилетели еще пять человек.

«Умару Кремлеву разрешили прилететь в закрытый аэропорт Краснодара, открытия которого ждут миллионы простых россиян», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что вместе с главой Международной ассоциации бокса в аэропорт прибыли еще пять человек, включая экс-вице-президента Российской федерации бокса Алексей Колоусов и совладельцев букмекерской компании «Лига Ставок» Алексей Авсецин. Они прибыли в Краснодар по бизнес-делам.

Кремлев прилетел на частном самолете компании «Южный альянс» с намерением обсудить открытие автосалона «Рольф». Для обычных граждан доступ в аэропорт по-прежнему закрыт с начала СВО. В конце 2023 года были попытки открыть аэропорт, но они не увенчались успехом, поскольку Минобороны не дало согласия.

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Первым посетителем закрытого аэропорта Краснодара стал президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев. Вместе с ним прилетели еще пять человек. «Умару Кремлеву разрешили прилететь в закрытый аэропорт Краснодара, открытия которого ждут миллионы простых россиян», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что вместе с главой Международной ассоциации бокса в аэропорт прибыли еще пять человек, включая экс-вице-президента Российской федерации бокса Алексей Колоусов и совладельцев букмекерской компании «Лига Ставок» Алексей Авсецин. Они прибыли в Краснодар по бизнес-делам. Кремлев прилетел на частном самолете компании «Южный альянс» с намерением обсудить открытие автосалона «Рольф». Для обычных граждан доступ в аэропорт по-прежнему закрыт с начала СВО. В конце 2023 года были попытки открыть аэропорт, но они не увенчались успехом, поскольку Минобороны не дало согласия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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