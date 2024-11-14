Свердловский губернатор впечатлил топ-чиновника из Кремля

В АП отметили дружбу губернатора Куйвашева со свердловскими мэрами

14 ноября 2024 в 15:20 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев выстроил качественные отношения с мэрами Фото: Илья Московец © URA.RU Заместителю главы управления администрации президента РФ по внутренней политике Евгению Грачеву понравилось, как устроены отношения свердловского губернатора Евгения Куйвашева с мэрами. Высокую оценку он озвучил на пленарной сессии форума «Города России» в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», передает корреспондент URA.RU. Куйвашев в своей речи рассказал, как, только вступив в должность, начал собирать мэров на закрытые полуформальные совещания (так называемый тимбилдинг). Сейчас они проходят в правительственном санатории «Гранатовая бухта». И каждый глава, по словам губернатора, может подойти к нему или министрам и решить какие-либо вопросы. «[В результате] по многим вопросам и направлениям работы выработан единый подход: мы слышим друг друга», — похвастался Куйвашев. «Мы знаем много регионов, где это [устроено] совершенно по-другому. И главы муниципальных образований не всегда могут достучаться до глав регионов… Спасибо огромное, что вы слышите и всегда настраиваете эту систему [отношений]», — сказал Грачев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместителю главы управления администрации президента РФ по внутренней политике Евгению Грачеву понравилось, как устроены отношения свердловского губернатора Евгения Куйвашева с мэрами. Высокую оценку он озвучил на пленарной сессии форума «Города России» в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», передает корреспондент URA.RU. Куйвашев в своей речи рассказал, как, только вступив в должность, начал собирать мэров на закрытые полуформальные совещания (так называемый тимбилдинг). Сейчас они проходят в правительственном санатории «Гранатовая бухта». И каждый глава, по словам губернатора, может подойти к нему или министрам и решить какие-либо вопросы. «[В результате] по многим вопросам и направлениям работы выработан единый подход: мы слышим друг друга», — похвастался Куйвашев. «Мы знаем много регионов, где это [устроено] совершенно по-другому. И главы муниципальных образований не всегда могут достучаться до глав регионов… Спасибо огромное, что вы слышите и всегда настраиваете эту систему [отношений]», — сказал Грачев.