Свердловский губернатор впечатлил топ-чиновника из Кремля

Заместителю главы управления администрации президента РФ по внутренней политике Евгению Грачеву понравилось, как устроены отношения свердловского губернатора Евгения Куйвашева с мэрами. Высокую оценку он озвучил на пленарной сессии форума «Города России» в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», передает корреспондент URA.RU.
Куйвашев в своей речи рассказал, как, только вступив в должность, начал собирать мэров на закрытые полуформальные совещания (так называемый тимбилдинг). Сейчас они проходят в правительственном санатории «Гранатовая бухта». И каждый глава, по словам губернатора, может подойти к нему или министрам и решить какие-либо вопросы. «[В результате] по многим вопросам и направлениям работы выработан единый подход: мы слышим друг друга», — похвастался Куйвашев.
«Мы знаем много регионов, где это [устроено] совершенно по-другому. И главы муниципальных образований не всегда могут достучаться до глав регионов… Спасибо огромное, что вы слышите и всегда настраиваете эту систему [отношений]», — сказал Грачев.
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