С учредителя пансионата под Пермью взыскали штраф после гибели пенсионера

По решению Орджоникидзевского районного суда Перми бизнесмена, учредителя пансионата «Изумруд» Алексея Горожанцева оштрафовали на 542 тысячи рублей. Его наказали за нарушение закона «О защите прав потребителей» после гибели пожилого мужчины в учреждении, передает пресс-служба ведомства.
«В суде 14 ноября вынесли дополнительное решение по иску родственников погибшего мужчины в пансионате под Пермью. Алексею Горожанцеву назначен штраф 542 тысячи рублей», — рассказали в суде изданию Properm.
Родственники погибшего безуспешно добивались возбуждения уголовного дела — им было отказано. Семья пытается обжаловать это решение. В октябре владельца учреждения обязали выплатить каждому истцу по миллиону рублей в качестве компенсации морального вреда.
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