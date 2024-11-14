С учредителя пансионата под Пермью взыскали штраф после гибели пенсионера

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В ноябре прошлого года под окнами учреждения нашли труп постояльца
В ноябре прошлого года под окнами учреждения нашли труп постояльца Фото:

По решению Орджоникидзевского районного суда Перми бизнесмена, учредителя пансионата «Изумруд» Алексея Горожанцева оштрафовали на 542 тысячи рублей. Его наказали за нарушение закона «О защите прав потребителей» после гибели пожилого мужчины в учреждении, передает пресс-служба ведомства.

«В суде 14 ноября вынесли дополнительное решение по иску родственников погибшего мужчины в пансионате под Пермью. Алексею Горожанцеву назначен штраф 542 тысячи рублей», — рассказали в суде изданию Properm.

Родственники погибшего безуспешно добивались возбуждения уголовного дела — им было отказано. Семья пытается обжаловать это решение. В октябре владельца учреждения обязали выплатить каждому истцу по миллиону рублей в качестве компенсации морального вреда.

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По решению Орджоникидзевского районного суда Перми бизнесмена, учредителя пансионата «Изумруд» Алексея Горожанцева оштрафовали на 542 тысячи рублей. Его наказали за нарушение закона «О защите прав потребителей» после гибели пожилого мужчины в учреждении, передает пресс-служба ведомства. «В суде 14 ноября вынесли дополнительное решение по иску родственников погибшего мужчины в пансионате под Пермью. Алексею Горожанцеву назначен штраф 542 тысячи рублей», — рассказали в суде изданию Properm. Родственники погибшего безуспешно добивались возбуждения уголовного дела — им было отказано. Семья пытается обжаловать это решение. В октябре владельца учреждения обязали выплатить каждому истцу по миллиону рублей в качестве компенсации морального вреда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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