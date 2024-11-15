Челябинские многодетные семьи пожаловались на долгое оформление документов

15 ноября 2024 в 12:36 Размер текста - 17 +

Семьям с тремя и более детьми не смогли вовремя оформить документы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Многодетные семьи Челябинской области пожаловались на длительное оформление документов, из-за чего они теряют льготы на питание детей в школах и детских садах. В пресс-службе регионального минсоца URA.RU рассказали, как быстро должны подтверждать документы. «Заявление о продлении статуса многодетной семьи мною было отправлено 2 сентября, документы потерялись, срок в 45 дней уже давно вышел. Я теряю льготы по питанию на детей в школе и детском саду», — рассказала жительница Советского района Челябинска Елена Г. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях на длительное оформление тех же документов пожаловались ряд многодетных семей из других городов. Так, проблемы с продлением статуса многодетных были в Тракторозаводском и Металлургическом районах Челябинска, а также Копейске и других городах. В региональном минсоце URA.RU сообщили, что в ситуации с заявительницей уже разобрались, семья получила удостоверение. «Во избежание подобных ситуаций министерством дополнительно проработаны вопросы взаимодействия сотрудников министерства и управлений соцзащиты не только в Советском районе, но и в целом по области», — пояснили в пресс-службе ведомства. В областном минсоце добавили, что статус многодетной семьи устанавливается бессрочно, а выдача удостоверений осуществляется в течение 45 календарных дней со дня принятия документов органом соцзащиты населения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Многодетные семьи Челябинской области пожаловались на длительное оформление документов, из-за чего они теряют льготы на питание детей в школах и детских садах. В пресс-службе регионального минсоца URA.RU рассказали, как быстро должны подтверждать документы. «Заявление о продлении статуса многодетной семьи мною было отправлено 2 сентября, документы потерялись, срок в 45 дней уже давно вышел. Я теряю льготы по питанию на детей в школе и детском саду», — рассказала жительница Советского района Челябинска Елена Г. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях на длительное оформление тех же документов пожаловались ряд многодетных семей из других городов. Так, проблемы с продлением статуса многодетных были в Тракторозаводском и Металлургическом районах Челябинска, а также Копейске и других городах. В региональном минсоце URA.RU сообщили, что в ситуации с заявительницей уже разобрались, семья получила удостоверение. «Во избежание подобных ситуаций министерством дополнительно проработаны вопросы взаимодействия сотрудников министерства и управлений соцзащиты не только в Советском районе, но и в целом по области», — пояснили в пресс-службе ведомства. В областном минсоце добавили, что статус многодетной семьи устанавливается бессрочно, а выдача удостоверений осуществляется в течение 45 календарных дней со дня принятия документов органом соцзащиты населения.