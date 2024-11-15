Глава Челябинского облсуда Малашковец просит ВККС назначить его на второй срок

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Коллегия прокуратуры Челябинской области. Челябинск, малашковец вячеслав
Вячеслав Малашковец подал заявление о переназначении Фото:

Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) рассмотрит заявление председателя Челябинского областного суда о даче рекомендации на второй срок на посту руководителя суда. Сообщение об этом появилось в повестке ВККС.

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«Заявление Малашковца Вячеслава Владимировича о рекомендации кандидатом на должность председателя Челябинского областного суда (по конкурсу, объявленному в „Российской газете“ от 21 августа 2024 года)», — говорится в сообщении. Заявление Малашковца рассмотрят на заседании ВККС 24 ноября.

Конкурентов у Малашковца нет. Согласно повестке, другие кандидатуры не рассматриваются. Если ВККС одобрит кандидатуру Малашковца, документы будут отправлены в администрацию президента, после чего надо будет ждать подписания президентского указа.

Уроженцу Челябинска Малашковцу 57 лет. В 1994 году окончил Свердловскую юридическую академию, с 1993 по 1998 год служил в ГУВД по Свердловской области, затем в судебных органах. В мае 2015 года вернулся в Челябинск и стал заместителем председателя Челябинского облсуда. В апреле 2019 года президент Владимир Путин назначил его председателем суда.

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Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) рассмотрит заявление председателя Челябинского областного суда о даче рекомендации на второй срок на посту руководителя суда. Сообщение об этом появилось в повестке ВККС. «Заявление Малашковца Вячеслава Владимировича о рекомендации кандидатом на должность председателя Челябинского областного суда (по конкурсу, объявленному в „Российской газете“ от 21 августа 2024 года)», — говорится в сообщении. Заявление Малашковца рассмотрят на заседании ВККС 24 ноября. Конкурентов у Малашковца нет. Согласно повестке, другие кандидатуры не рассматриваются. Если ВККС одобрит кандидатуру Малашковца, документы будут отправлены в администрацию президента, после чего надо будет ждать подписания президентского указа. Уроженцу Челябинска Малашковцу 57 лет. В 1994 году окончил Свердловскую юридическую академию, с 1993 по 1998 год служил в ГУВД по Свердловской области, затем в судебных органах. В мае 2015 года вернулся в Челябинск и стал заместителем председателя Челябинского облсуда. В апреле 2019 года президент Владимир Путин назначил его председателем суда.
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Ссылки по теме
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