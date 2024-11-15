Задержкой авиарейса из Челябинска почти на сутки заинтересовалась прокуратура

16 ноября 2024 в 22:47 Размер текста - 17 +

Транспортная прокуратура организовала проверку по факту задержки рейса в аэропорту Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уральская транспортная прокуратура организовала проверку по факту информации в СМИ о задержке рейса из Челябинска в Москву почти на сутки. Рейс авиакомпании «Победа» должен был состояться утром 16 ноября, однако пассажиры не вылетели до сих пор. Соответствующая информация появилась в telegram-канале надзорного ведомства. «В СМИ выявлена публикация о том, что в аэропорту Челябинска задержан к вылету рейс 6568 авиакомпании „Победа“ и о неоказании положенных услуг. Предоставление услуг пассажирам находится на контроле прокуратуры», — говорится в сообщении. Также в Уральской транспортной прокуратуре установили, что для пассажиров было организовано питание и проживание. 59 человек размещены в гостинице, остальные от этой услуги отказались. Как сообщало URA.RU ранее, рейс ДР 6568 из Челябинска в Москву задержали на 21 час. Самолет должен был отправиться 16 ноября в 05:30. Однако его перенесли на 02:10 17 ноября. Пассажирам было предложено оформить возврат денег. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уральская транспортная прокуратура организовала проверку по факту информации в СМИ о задержке рейса из Челябинска в Москву почти на сутки. Рейс авиакомпании «Победа» должен был состояться утром 16 ноября, однако пассажиры не вылетели до сих пор. Соответствующая информация появилась в telegram-канале надзорного ведомства. «В СМИ выявлена публикация о том, что в аэропорту Челябинска задержан к вылету рейс 6568 авиакомпании „Победа“ и о неоказании положенных услуг. Предоставление услуг пассажирам находится на контроле прокуратуры», — говорится в сообщении. Также в Уральской транспортной прокуратуре установили, что для пассажиров было организовано питание и проживание. 59 человек размещены в гостинице, остальные от этой услуги отказались. Как сообщало URA.RU ранее, рейс ДР 6568 из Челябинска в Москву задержали на 21 час. Самолет должен был отправиться 16 ноября в 05:30. Однако его перенесли на 02:10 17 ноября. Пассажирам было предложено оформить возврат денег.