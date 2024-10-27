27 октября 2024

Свердловский «Тайсон» бросил вызов скандальному шефу Ивлеву. Фото

Свердловчанин Илья Милый снялся в шоу «Битва шефов»
© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Константином Ивлевым в ресторане Le Bourg 1905. Екатеринбург, ивлев константин
Константин Ивлев попробует блюдо Ильи и решит, сможет ли он рассчитывать на победу Фото:

Уроженец Ревды (Свердловская область) Илья Милый рискнул поучаствовать в проекте «Битва шефов». В шоу звездные кулинары Константин Ивлев и Ренат Агзамов отбирают лучших кулинаров России и определяют, кто из них наиболее талантлив, рассказали URA.RU в пресс-службе «Пятницы».

Илье 18 лет, он работает поваром в екатеринбургском ресторане, который находится в самом сердце города. «На кухне меня все называют Тайсоном, и понятно почему», — говорит о себе парень. На кастинге молодой человек решил удивлять Ивлева и Агзамова пирогом из песочного теста с индейкой и пармезаном.

Эфир с Ильей выйдет в 19:00 на «Пятнице!». Вместе с одним из шефов ему предстоит показать свои кулинарные таланты. Работая с участниками, Ивлев и Агзамов будут передавать им свое мастерство и в конкурентной борьбе доказывать, чей авторитет круче. В каждом раунде после приготовления блюд Ивлев и Агзамов будут избавляться от самых слабых кулинаров в своих командах

Илья попробует доказать звездным шефам, что он достоит участия в шоу
Илья попробует доказать звездным шефам, что он достоит участия в шоу

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Уроженец Ревды (Свердловская область) Илья Милый рискнул поучаствовать в проекте «Битва шефов». В шоу звездные кулинары Константин Ивлев и Ренат Агзамов отбирают лучших кулинаров России и определяют, кто из них наиболее талантлив, рассказали URA.RU в пресс-службе «Пятницы». Илье 18 лет, он работает поваром в екатеринбургском ресторане, который находится в самом сердце города. «На кухне меня все называют Тайсоном, и понятно почему», — говорит о себе парень. На кастинге молодой человек решил удивлять Ивлева и Агзамова пирогом из песочного теста с индейкой и пармезаном. Эфир с Ильей выйдет в 19:00 на «Пятнице!». Вместе с одним из шефов ему предстоит показать свои кулинарные таланты. Работая с участниками, Ивлев и Агзамов будут передавать им свое мастерство и в конкурентной борьбе доказывать, чей авторитет круче. В каждом раунде после приготовления блюд Ивлев и Агзамов будут избавляться от самых слабых кулинаров в своих командах
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© Служба новостей «URA.RU»
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