Ущерб от нелегальной майнинговой фермы под Кунгуром превысил 2 миллиона рублей

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Прикамские силовики объяснили, что нашли оборудование для майнинга по косвенным признакам
Прикамские силовики объяснили, что нашли оборудование для майнинга по косвенным признакам Фото:

По оценке энергетиков, ущерб от работы незаконной майнинговой фермы в Кунгурском округе Пермского края превысил 2 млн рублей. Нелегальное производство было ликвидировано в результате совместного рейда с правоохранителями, передает пресс-служба пермского филиала «Россети — Урал».

«По факту неучтенного потребления электроэнергии в объеме почти 300 тысяч кВт в час был составлен соответствующий акт. Сумма нанесенного действиями злоумышленников ущерба превысила 2 млн рублей», — пояснили энергетики. В полиции возбудили уголовное дело.

Проверка показала, что окруженная забором территория охранялась двумя среднеазиатскими овчарками. Рядом с жилым домом находилась бытовка. В одну из стены хозяйственной постройки были вмонтированы пять вентиляторов. А с противоположной стороны — обустроен проем с естественной вентиляцией, защищенный металлической сеткой. Все это указывало на наличие на территории незаконного майнингового оборудования. 

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По оценке энергетиков, ущерб от работы незаконной майнинговой фермы в Кунгурском округе Пермского края превысил 2 млн рублей. Нелегальное производство было ликвидировано в результате совместного рейда с правоохранителями, передает пресс-служба пермского филиала «Россети — Урал». «По факту неучтенного потребления электроэнергии в объеме почти 300 тысяч кВт в час был составлен соответствующий акт. Сумма нанесенного действиями злоумышленников ущерба превысила 2 млн рублей», — пояснили энергетики. В полиции возбудили уголовное дело. Проверка показала, что окруженная забором территория охранялась двумя среднеазиатскими овчарками. Рядом с жилым домом находилась бытовка. В одну из стены хозяйственной постройки были вмонтированы пять вентиляторов. А с противоположной стороны — обустроен проем с естественной вентиляцией, защищенный металлической сеткой. Все это указывало на наличие на территории незаконного майнингового оборудования. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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