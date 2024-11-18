Ущерб от нелегальной майнинговой фермы под Кунгуром превысил 2 миллиона рублей

По оценке энергетиков, ущерб от работы незаконной майнинговой фермы в Кунгурском округе Пермского края превысил 2 млн рублей. Нелегальное производство было ликвидировано в результате совместного рейда с правоохранителями, передает пресс-служба пермского филиала «Россети — Урал».
«По факту неучтенного потребления электроэнергии в объеме почти 300 тысяч кВт в час был составлен соответствующий акт. Сумма нанесенного действиями злоумышленников ущерба превысила 2 млн рублей», — пояснили энергетики. В полиции возбудили уголовное дело.
Проверка показала, что окруженная забором территория охранялась двумя среднеазиатскими овчарками. Рядом с жилым домом находилась бытовка. В одну из стены хозяйственной постройки были вмонтированы пять вентиляторов. А с противоположной стороны — обустроен проем с естественной вентиляцией, защищенный металлической сеткой. Все это указывало на наличие на территории незаконного майнингового оборудования.
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