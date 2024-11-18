18 ноября 2024

Челябинцы в ноябре выбирают имена для малышей на букву «Н»

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Челябинцы называют детей именами Николь и Никита Фото:

Жители Челябинска и области в ноябре выбирают имена для новорожденных на букву «Н» — Никита и Николь. Они стали самыми популярными именами этого года, сообщили в пресс-службе регионального Госкомитета по делам ЗАГС.

«За окном заметает дорожки снегом ноябрь, а значит сегодня в рубрике „Имя месяца“ разбираем самые популярные имена новорожденных этого года на букву „Н“. У мальчиков самым популярным именем стало имя Никита, у девочек — Николь», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве отметили, что имя Никита имеет древнегреческие корни и происходит от слова Никетас, что означает «победитель». Так было принято называть мальчиков после принятия христианства. С начала года в регионе именем Никита назвали уже 136 сыновей. Имя Николь имеет французское происхождение и является женской формой имени Николай, означает «побеждающая народ». Так в регионе назвали уже 54 девочки, другим вариантов — Николина — назвали одну дочку.

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Жители Челябинска и области в ноябре выбирают имена для новорожденных на букву «Н» — Никита и Николь. Они стали самыми популярными именами этого года, сообщили в пресс-службе регионального Госкомитета по делам ЗАГС. «За окном заметает дорожки снегом ноябрь, а значит сегодня в рубрике „Имя месяца“ разбираем самые популярные имена новорожденных этого года на букву „Н“. У мальчиков самым популярным именем стало имя Никита, у девочек — Николь», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве отметили, что имя Никита имеет древнегреческие корни и происходит от слова Никетас, что означает «победитель». Так было принято называть мальчиков после принятия христианства. С начала года в регионе именем Никита назвали уже 136 сыновей. Имя Николь имеет французское происхождение и является женской формой имени Николай, означает «побеждающая народ». Так в регионе назвали уже 54 девочки, другим вариантов — Николина — назвали одну дочку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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