Челябинцы в ноябре выбирают имена для малышей на букву «Н»

19 ноября 2024 в 10:23 Размер текста - 17 +

Челябинцы называют детей именами Николь и Никита Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Челябинска и области в ноябре выбирают имена для новорожденных на букву «Н» — Никита и Николь. Они стали самыми популярными именами этого года, сообщили в пресс-службе регионального Госкомитета по делам ЗАГС. «За окном заметает дорожки снегом ноябрь, а значит сегодня в рубрике „Имя месяца“ разбираем самые популярные имена новорожденных этого года на букву „Н“. У мальчиков самым популярным именем стало имя Никита, у девочек — Николь», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве отметили, что имя Никита имеет древнегреческие корни и происходит от слова Никетас, что означает «победитель». Так было принято называть мальчиков после принятия христианства. С начала года в регионе именем Никита назвали уже 136 сыновей. Имя Николь имеет французское происхождение и является женской формой имени Николай, означает «побеждающая народ». Так в регионе назвали уже 54 девочки, другим вариантов — Николина — назвали одну дочку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Челябинска и области в ноябре выбирают имена для новорожденных на букву «Н» — Никита и Николь. Они стали самыми популярными именами этого года, сообщили в пресс-службе регионального Госкомитета по делам ЗАГС. «За окном заметает дорожки снегом ноябрь, а значит сегодня в рубрике „Имя месяца“ разбираем самые популярные имена новорожденных этого года на букву „Н“. У мальчиков самым популярным именем стало имя Никита, у девочек — Николь», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве отметили, что имя Никита имеет древнегреческие корни и происходит от слова Никетас, что означает «победитель». Так было принято называть мальчиков после принятия христианства. С начала года в регионе именем Никита назвали уже 136 сыновей. Имя Николь имеет французское происхождение и является женской формой имени Николай, означает «побеждающая народ». Так в регионе назвали уже 54 девочки, другим вариантов — Николина — назвали одну дочку.