Bloomberg: разрешение ВСУ бить вглубь РФ не сплотило союзников Украины

Разрешение ВСУ бить вглубь РФ не сплотило союзников Украины. Они считают, что решение президента США Джо Байдена не изменит расстановку сил на поле боя. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
«Решение Джо Байдена позволить Украине поражать цели на территории России не смогло мобилизовать более широкую поддержку союзников Киеву, что является признаком ослабления влияния уходящего президента», — передает агентство. Там также добавили, что представители стран-союзников Киева не предполагают, что принятое решение радикально изменит расстановку сил в конфликте с Россией в ближайшее время.
Издание отмечает, что по мере наступления зимы увеличивается ощущение утомления от продолжающегося уже почти три года военного конфликта как среди союзных стран Украины, так и среди самого украинского населения. Последние месяцы украинские войска теряют позиции под сильным давлением со стороны численно превосходящих и лучше оснащенных российских сил. Также Украина располагает ограниченным количеством ракет, стоимость которых может превышать один миллион долларов за единицу.
Ранее ООН выразила требование к обеспечению безопасности гражданских лиц в связи с распространением информации о том, что правительство США предоставило Украине разрешение на использование дальнобойного вооружения для нанесения ударов по территории России, передает «360.ru» Об этом сообщил официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик агентству Reuters.
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