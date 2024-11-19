Начался суд над экс-совладельцем Соликамского магниевого завода Пестриковым

В Соликамске Пермского края городской суд начал процесс по делу в отношении Игоря Пестрикова. Бывшего акционера АО «Соликамский магниевый завод» обвиняют по уголовным статьям об организации растраты и покушении на организацию растраты.
«Соликамский городской суд начал слушания уголовного дела в отношении Игоря Пестрикова. Бывший акционер АО „Соликамский магниевый завод“ обвиняется в совершении двух тяжких преступлений против стратегически важного для России предприятия — организации растраты на 250 млн руб. и покушения на организацию растраты 2,5 млрд руб.», — сообщает РБК-Пермь.
Суд проходит без обвиняемого. Он скрылся от следствия и находится в федеральном розыске. Ранее по аналогичным обвинениям осудили бывшего гендиректора завода Артура Уртаева. Его приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. URA.RU рассказывало, что СМЗ перешел под контроль государства в марте 2024 года. Против этого выступил Центробанк.
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