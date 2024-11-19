Петербурженка сдала мужа полиции, чтобы сходить на концерт Басты

В Санкт-Петербурге местная жительница обратилась в полицию с заявлением об избиении со стороны мужа, стремясь тем самым посетить концерт певца Басты. В результате этого правоохранительные и социальные органы устроили проверку семьи, сообщает telegram-канал Baza.
«В Санкт-Петербурге женщина заявила в полицию, что ее избивает муж, чтобы сходить на концерт Басты. Теперь семью проверят сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних», — передает telegram-канал.
Женщина, представившаяся Алиной, вызвала полицию 16 ноября. С тревогой она сообщила, что ее в данный момент избивает супруг. Полиция немедленно отправилась по указанному адресу. По прибытии в квартиру, Алина, элегантно одетая, выбежала к правоохранителям, поблагодарила их и призналась в том, что спешит на концерт. Как выяснилось в ходе разговора, женщина давно купила билеты на концерт Басты и договорилась с мужем, что он останется с ребенком. Однако в день концерта между супругами произошел конфликт, и муж заявил, что не позволит ей пойти на мероприятие. Хотя благодаря действиям полицейских женщина успела на концерт, ее поступок привлек внимание правоохранительных органов к вопросу ложного вызова. Был составлен соответствующий протокол.
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