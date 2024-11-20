В Нижневартовске открывают участок трассы на новой дороге

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Движение по дороге в «ипотечной долине» Нижневартовска откроют ночью
Движение по дороге в «ипотечной долине» Нижневартовска откроют ночью Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) ночью 20 ноября откроют движение по новому участку дороги в так называемой «ипотечной долине». Об этом сообщила мэрия города.

«Будет открыто движение по новым участкам автомобильной дороги по улицам Фармана Салманова и Северной (от улицы Интернациональной до улицы Мира)», — говорится в группе администрации Нижневартовска «ВКонтакте». Дорожники уберут ограждающие блоки, а также очистят и вывезут снег.

Ранее URA.RU рассказывало, что дорожники открыли другой участок трассы, который соединяет улицы Ленина и Нововартовскую. Движение также открывали в ночное время.

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В Нижневартовске (ХМАО) ночью 20 ноября откроют движение по новому участку дороги в так называемой «ипотечной долине». Об этом сообщила мэрия города. «Будет открыто движение по новым участкам автомобильной дороги по улицам Фармана Салманова и Северной (от улицы Интернациональной до улицы Мира)», — говорится в группе администрации Нижневартовска «ВКонтакте». Дорожники уберут ограждающие блоки, а также очистят и вывезут снег. Ранее URA.RU рассказывало, что дорожники открыли другой участок трассы, который соединяет улицы Ленина и Нововартовскую. Движение также открывали в ночное время.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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