В Нижневартовске открывают участок трассы на новой дороге

В Нижневартовске (ХМАО) ночью 20 ноября откроют движение по новому участку дороги в так называемой «ипотечной долине». Об этом сообщила мэрия города.
«Будет открыто движение по новым участкам автомобильной дороги по улицам Фармана Салманова и Северной (от улицы Интернациональной до улицы Мира)», — говорится в группе администрации Нижневартовска «ВКонтакте». Дорожники уберут ограждающие блоки, а также очистят и вывезут снег.
Ранее URA.RU рассказывало, что дорожники открыли другой участок трассы, который соединяет улицы Ленина и Нововартовскую. Движение также открывали в ночное время.
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