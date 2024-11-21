Студии в Челябинске составляют большую часть продаваемых в новостройках квартир

Студии комфорт-класса в новостройках стали текущим трендом в Челябинске
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В челябинских новостройках продается 55% студий и однокомнатных квартир
В челябинских новостройках продается 55% студий и однокомнатных квартир Фото:

В челябинских новостройках по состоянию на октябрь 2024 года большую часть продаваемого жилья составляют квартиры — студии и однокомнатное жилье. При этом квартиры в новостройках продаются преимущественно комфорт-класса. Об этом сообщили в пресс-службе «Объектив РФ».

«В Челябинске в октябре 55% всех лотов в штуках приходится на студии и однокомнатные квартиры. В объеме предложения по площади они занимают 40%. В то же время доля четырехкомнатных квартир составляет всего 0,3% в штуках и 0,7% в квадратных метрах», — сообщили в пресс-службе.

Также в пресс-службе отметили, преимущественная доля компактных квартир в продаже является текущим трендом в Челябинске. Как и жилье класса комфорт. Более половины предложений о продаже квартир в новостройках в городе занимает именно данный сегмент. Также довольно велика доля бизнес-класса, она составляет 15%.

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В челябинских новостройках по состоянию на октябрь 2024 года большую часть продаваемого жилья составляют квартиры — студии и однокомнатное жилье. При этом квартиры в новостройках продаются преимущественно комфорт-класса. Об этом сообщили в пресс-службе «Объектив РФ». «В Челябинске в октябре 55% всех лотов в штуках приходится на студии и однокомнатные квартиры. В объеме предложения по площади они занимают 40%. В то же время доля четырехкомнатных квартир составляет всего 0,3% в штуках и 0,7% в квадратных метрах», — сообщили в пресс-службе. Также в пресс-службе отметили, преимущественная доля компактных квартир в продаже является текущим трендом в Челябинске. Как и жилье класса комфорт. Более половины предложений о продаже квартир в новостройках в городе занимает именно данный сегмент. Также довольно велика доля бизнес-класса, она составляет 15%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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