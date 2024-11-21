Студии в Челябинске составляют большую часть продаваемых в новостройках квартир

В челябинских новостройках по состоянию на октябрь 2024 года большую часть продаваемого жилья составляют квартиры — студии и однокомнатное жилье. При этом квартиры в новостройках продаются преимущественно комфорт-класса. Об этом сообщили в пресс-службе «Объектив РФ».
«В Челябинске в октябре 55% всех лотов в штуках приходится на студии и однокомнатные квартиры. В объеме предложения по площади они занимают 40%. В то же время доля четырехкомнатных квартир составляет всего 0,3% в штуках и 0,7% в квадратных метрах», — сообщили в пресс-службе.
Также в пресс-службе отметили, преимущественная доля компактных квартир в продаже является текущим трендом в Челябинске. Как и жилье класса комфорт. Более половины предложений о продаже квартир в новостройках в городе занимает именно данный сегмент. Также довольно велика доля бизнес-класса, она составляет 15%.
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