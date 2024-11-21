Призер Олимпиады из Челябинска Макаров возглавил сборную России по дзюдо

21 ноября 2024 в 15:47 Размер текста - 17 +

Виталий Макаров стал главным тренером сборной России по дзюдо Фото: Денис Моргунов © URA.RU Челябинский дзюдоист, серебряный призер Олимпийских игр 2004 года, Виталий Макаров стал главным тренером сборной России по дзюдо. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени А. Е. Миллера. «Среди наиболее значимых решений было утверждение нового тренерского штаба. Макаров Виталий Валерьевич назначен главным тренером сборных команд России по дзюдо», — сообщили URA.RU в пресс-службе Центра. Макаров — яркий представитель челябинской школы дзюдо. Среди всех достижения спортсмена главным является серебряная медаль Олимпийских игр 2004 года. «Мы искренне поздравляем Виталия Валерьевича с этим важным назначением! Желаем ему успешной работы, легкости в решении не простых задач и, конечно, побед нашим дзюдоистам под его руководством!», — отметили в пресс-службе Центра олимпийской подготовки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский дзюдоист, серебряный призер Олимпийских игр 2004 года, Виталий Макаров стал главным тренером сборной России по дзюдо. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени А. Е. Миллера. «Среди наиболее значимых решений было утверждение нового тренерского штаба. Макаров Виталий Валерьевич назначен главным тренером сборных команд России по дзюдо», — сообщили URA.RU в пресс-службе Центра. Макаров — яркий представитель челябинской школы дзюдо. Среди всех достижения спортсмена главным является серебряная медаль Олимпийских игр 2004 года. «Мы искренне поздравляем Виталия Валерьевича с этим важным назначением! Желаем ему успешной работы, легкости в решении не простых задач и, конечно, побед нашим дзюдоистам под его руководством!», — отметили в пресс-службе Центра олимпийской подготовки.