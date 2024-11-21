Путин наградил чиновников из Екатеринбурга

Президент России Владимир Путин присвоил почетные звания главе Октябрьского района Игорю Костенко и замглавы Ленинского района Наталии Топорковой. Распоряжение об этом появилось на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документации, чиновники удостоились званий «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации» за заслуги в развитии местного самоуправления и многолетнюю добросовестную работу. Указ о награждении подписан 21 ноября.
Ранее вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов и первый замруководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области Вадим Дубичев были также отмечены наградами от Путина. Первого топ-чиновника наградили почетной грамотой президента, а второму объявили благодарность.
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