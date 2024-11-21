The Guardian: удары Storm Shadow вглубь России приведут к трагедии для Украины

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Применение Storm Shadow ведет лишь к эскалации украинского конфликта, считает Дженкинс
Применение Storm Shadow ведет лишь к эскалации украинского конфликта, считает Дженкинс Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Удары британских ракет Storm Shadow по территории России сделают положение Украины хуже. Об этом заявил колумнист газеты The Guardian Саймон Дженкинс.

«Удары ракетами Storm Shadow вглубь российской территории приведут лишь к ухудшению положения Украины», — пишет Дженкинс в своем материале. Он добавил, что удары по России не изменят ситуацию на фронте, а только усугубят конфликт. Дженкинс подчеркивает, что Запад должен осознать важность начала переговоров и отказа от агрессивных действий, которые могут привести к ядерной войне.

ВСУ 20 ноября нанесли масштабный ракетный удар по России, используя британские ракеты Storm Shadow, после одобрения от западных стран. В ответ ВС РФ меняют тактику в зоне СВО, планируя нацеливаться не только на военные объекты, но и на инфраструктуру ВСУ, что, по мнению депутата Госдумы Алексея Чепы, должно затруднить действия украинской армии, передает Pravda.Ru.

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Удары британских ракет Storm Shadow по территории России сделают положение Украины хуже. Об этом заявил колумнист газеты The Guardian Саймон Дженкинс. «Удары ракетами Storm Shadow вглубь российской территории приведут лишь к ухудшению положения Украины», — пишет Дженкинс в своем материале. Он добавил, что удары по России не изменят ситуацию на фронте, а только усугубят конфликт. Дженкинс подчеркивает, что Запад должен осознать важность начала переговоров и отказа от агрессивных действий, которые могут привести к ядерной войне. ВСУ 20 ноября нанесли масштабный ракетный удар по России, используя британские ракеты Storm Shadow, после одобрения от западных стран. В ответ ВС РФ меняют тактику в зоне СВО, планируя нацеливаться не только на военные объекты, но и на инфраструктуру ВСУ, что, по мнению депутата Госдумы Алексея Чепы, должно затруднить действия украинской армии, передает Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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