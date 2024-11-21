Удары британских ракет Storm Shadow по территории России сделают положение Украины хуже. Об этом заявил колумнист газеты The Guardian Саймон Дженкинс.
«Удары ракетами Storm Shadow вглубь российской территории приведут лишь к ухудшению положения Украины», — пишет Дженкинс в своем материале. Он добавил, что удары по России не изменят ситуацию на фронте, а только усугубят конфликт. Дженкинс подчеркивает, что Запад должен осознать важность начала переговоров и отказа от агрессивных действий, которые могут привести к ядерной войне.
ВСУ 20 ноября нанесли масштабный ракетный удар по России, используя британские ракеты Storm Shadow, после одобрения от западных стран. В ответ ВС РФ меняют тактику в зоне СВО, планируя нацеливаться не только на военные объекты, но и на инфраструктуру ВСУ, что, по мнению депутата Госдумы Алексея Чепы, должно затруднить действия украинской армии, передает Pravda.Ru.
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