21 ноября 2024

На ремонт моста через реку Миасс в Челябинске потратят почти два миллиарда рублей

На ремонт моста через реку Миасс в Челябинске направят 1,48 млрд рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Реконструкция моста включает в себя ремонт трамвайных путей
Реконструкция моста включает в себя ремонт трамвайных путей Фото:

На капитальный ремонт моста через реку Миасс в Металлургическом районе Челябинска планируется потратить 1,48 миллиарда рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«Победителем аукциона на проведение капитального моста через реку Миасс по улице Черкасской в Челябинске стала компания из Уфы „Уралмостострой“. Контракт заключен по цене — 1,48 миллиарда рублей. Рассчитан до 30 июня 2027 года», — говорится в карточке на сайте госзакупок. Заказчиком выступил комитет дорожного хозяйства Челябинска.

Подрядчику предстоит переустроить инженерные сети и трамвайные пути, также смонтировать освещение, обустроить ливневую канализацию, говорится в проекте капитального ремонта путепровода. Планируется отремонтировать 75,5 метра трамвайных путей, совмещенных с мостом, а также три с половиной метра ширины дорожного полотна.

АО «Уралмостострой» работает с апреля 1994 года. Главный офис находится в Уфе. Но имеет представительство в Челябинске. Здесь компания занималась капитальным ремонтом Ленинградского моста. Также строила путепровод у железнодорожного вокзала, автомобильную развязку на улице Братьев Кашириных (от Кирова до Российской).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На капитальный ремонт моста через реку Миасс в Металлургическом районе Челябинска планируется потратить 1,48 миллиарда рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. «Победителем аукциона на проведение капитального моста через реку Миасс по улице Черкасской в Челябинске стала компания из Уфы „Уралмостострой“. Контракт заключен по цене — 1,48 миллиарда рублей. Рассчитан до 30 июня 2027 года», — говорится в карточке на сайте госзакупок. Заказчиком выступил комитет дорожного хозяйства Челябинска. Подрядчику предстоит переустроить инженерные сети и трамвайные пути, также смонтировать освещение, обустроить ливневую канализацию, говорится в проекте капитального ремонта путепровода. Планируется отремонтировать 75,5 метра трамвайных путей, совмещенных с мостом, а также три с половиной метра ширины дорожного полотна. АО «Уралмостострой» работает с апреля 1994 года. Главный офис находится в Уфе. Но имеет представительство в Челябинске. Здесь компания занималась капитальным ремонтом Ленинградского моста. Также строила путепровод у железнодорожного вокзала, автомобильную развязку на улице Братьев Кашириных (от Кирова до Российской).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...