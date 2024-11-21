На ремонт моста через реку Миасс в Челябинске потратят почти два миллиарда рублей

На капитальный ремонт моста через реку Миасс в Металлургическом районе Челябинска планируется потратить 1,48 миллиарда рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
«Победителем аукциона на проведение капитального моста через реку Миасс по улице Черкасской в Челябинске стала компания из Уфы „Уралмостострой“. Контракт заключен по цене — 1,48 миллиарда рублей. Рассчитан до 30 июня 2027 года», — говорится в карточке на сайте госзакупок. Заказчиком выступил комитет дорожного хозяйства Челябинска.
Подрядчику предстоит переустроить инженерные сети и трамвайные пути, также смонтировать освещение, обустроить ливневую канализацию, говорится в проекте капитального ремонта путепровода. Планируется отремонтировать 75,5 метра трамвайных путей, совмещенных с мостом, а также три с половиной метра ширины дорожного полотна.
АО «Уралмостострой» работает с апреля 1994 года. Главный офис находится в Уфе. Но имеет представительство в Челябинске. Здесь компания занималась капитальным ремонтом Ленинградского моста. Также строила путепровод у железнодорожного вокзала, автомобильную развязку на улице Братьев Кашириных (от Кирова до Российской).
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