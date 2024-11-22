Под суд отдали лже-коммунальщика, обманувшего пожилых в Челябинске на 700 тысяч

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Дело будет рассмотрено в суде Ленинского района Челябинска
Дело будет рассмотрено в суде Ленинского района Челябинска Фото:

Лже-коммунальщик, обманувший пожилых жителей Челябинска на сумму 716 тысяч рублей, предстанет перед судом. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

«Утверждено обвинительное заключение в отношении 40-летнего мужчины, который совершил серию краж из квартир одиноких пенсионеров на сумму 716 тысяч рублей. Мужчина выдавал себя за работника коммунальных служб», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры в telegram-канале.

Мошенник входил в доверие к пожилым людям, предлагая проверить сети вентиляции. Пока жертвы были занятый измерительными приборами, он похищал деньги и ценности. В результате его действий трое пенсионеров в возрасте 82, 87 и 94 лет понесли значительные финансовые потери.

Настоящие деньги пенсионеров он менял на «билеты банка приколов». Мужчине предъявлено обвинение по пункту «а» части третьей статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере).

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Лже-коммунальщик, обманувший пожилых жителей Челябинска на сумму 716 тысяч рублей, предстанет перед судом. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры. «Утверждено обвинительное заключение в отношении 40-летнего мужчины, который совершил серию краж из квартир одиноких пенсионеров на сумму 716 тысяч рублей. Мужчина выдавал себя за работника коммунальных служб», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры в telegram-канале. Мошенник входил в доверие к пожилым людям, предлагая проверить сети вентиляции. Пока жертвы были занятый измерительными приборами, он похищал деньги и ценности. В результате его действий трое пенсионеров в возрасте 82, 87 и 94 лет понесли значительные финансовые потери. Настоящие деньги пенсионеров он менял на «билеты банка приколов». Мужчине предъявлено обвинение по пункту «а» части третьей статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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