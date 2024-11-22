Под суд отдали лже-коммунальщика, обманувшего пожилых в Челябинске на 700 тысяч

Лже-коммунальщик, обманувший пожилых жителей Челябинска на сумму 716 тысяч рублей, предстанет перед судом. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
«Утверждено обвинительное заключение в отношении 40-летнего мужчины, который совершил серию краж из квартир одиноких пенсионеров на сумму 716 тысяч рублей. Мужчина выдавал себя за работника коммунальных служб», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры в telegram-канале.
Мошенник входил в доверие к пожилым людям, предлагая проверить сети вентиляции. Пока жертвы были занятый измерительными приборами, он похищал деньги и ценности. В результате его действий трое пенсионеров в возрасте 82, 87 и 94 лет понесли значительные финансовые потери.
Настоящие деньги пенсионеров он менял на «билеты банка приколов». Мужчине предъявлено обвинение по пункту «а» части третьей статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере).
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