Бывший агент ЦРУ попросил российское гражданство у Путина

25 марта 2024 в 00:24 Размер текста - 17 +

Бывший американский офицер захотел стать гражданином РФ (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Бывший офицер американской армии Скотт Беннетт обратился с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину предоставить ему гражданство России. Об этом отставной разведчик рассказал в эфире российского телеканала. «Прошу президента Путина предоставить мне российское гражданство. Я мог бы применить свои дипломатические навыки и опыт работы в разведке в помощь России», — передает телеканал НТВ заявление Беннетта. Ранее американский боксер Деандре Севейдж, воодушевленный посещением России, также захотел стать ее гражданином. Боксер приехал в РФ на бой против Дмитрия Кудряшова. Поединок состоялся в марте в городе Губкин Белгородской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший офицер американской армии Скотт Беннетт обратился с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину предоставить ему гражданство России. Об этом отставной разведчик рассказал в эфире российского телеканала. «Прошу президента Путина предоставить мне российское гражданство. Я мог бы применить свои дипломатические навыки и опыт работы в разведке в помощь России», — передает телеканал НТВ заявление Беннетта. Ранее американский боксер Деандре Севейдж, воодушевленный посещением России, также захотел стать ее гражданином. Боксер приехал в РФ на бой против Дмитрия Кудряшова. Поединок состоялся в марте в городе Губкин Белгородской области.