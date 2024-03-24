24 марта 2024

Бывший агент ЦРУ попросил российское гражданство у Путина

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Бывший американский офицер захотел стать гражданином РФ (архивное фото) Фото:

Бывший офицер американской армии Скотт Беннетт обратился с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину предоставить ему гражданство России. Об этом отставной разведчик рассказал в эфире российского телеканала.

«Прошу президента Путина предоставить мне российское гражданство. Я мог бы применить свои дипломатические навыки и опыт работы в разведке в помощь России», — передает телеканал НТВ заявление Беннетта.

Ранее американский боксер Деандре Севейдж, воодушевленный посещением России, также захотел стать ее гражданином. Боксер приехал в РФ на бой против Дмитрия Кудряшова. Поединок состоялся в марте в городе Губкин Белгородской области.

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Бывший офицер американской армии Скотт Беннетт обратился с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину предоставить ему гражданство России. Об этом отставной разведчик рассказал в эфире российского телеканала. «Прошу президента Путина предоставить мне российское гражданство. Я мог бы применить свои дипломатические навыки и опыт работы в разведке в помощь России», — передает телеканал НТВ заявление Беннетта. Ранее американский боксер Деандре Севейдж, воодушевленный посещением России, также захотел стать ее гражданином. Боксер приехал в РФ на бой против Дмитрия Кудряшова. Поединок состоялся в марте в городе Губкин Белгородской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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