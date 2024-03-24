Бывший агент ЦРУ попросил российское гражданство у Путина

Бывший офицер американской армии Скотт Беннетт обратился с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину предоставить ему гражданство России. Об этом отставной разведчик рассказал в эфире российского телеканала.
«Прошу президента Путина предоставить мне российское гражданство. Я мог бы применить свои дипломатические навыки и опыт работы в разведке в помощь России», — передает телеканал НТВ заявление Беннетта.
Ранее американский боксер Деандре Севейдж, воодушевленный посещением России, также захотел стать ее гражданином. Боксер приехал в РФ на бой против Дмитрия Кудряшова. Поединок состоялся в марте в городе Губкин Белгородской области.
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