Песков оценил заявление о возможном приобретении Киевом «грязной бомбы»

Песков: заявления о «грязной бомбе» для Киева — это больше, чем игра с огнем
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Дмитрий Песков назвал заявления Киева о грязной бомбе чем-то большим, чем игра с огнем
Дмитрий Песков назвал заявления Киева о грязной бомбе чем-то большим, чем игра с огнем Фото:
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил заявления о возможности получения Киевом «грязной бомбы» как крайне опасные. По его мнению, это уже выходит за рамки обычной «игры с огнем».

«Они понимают, насколько это опасно и насколько это уже даже не игра с огнем, это что-то большее», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он подчеркнул серьезность ситуации, связанной с возможным приобретением Киевом такого рода вооружений. Слова пресс-секретаря передает telegram-канал «Вести».

Кроме того, представитель Кремля заявил, что администрация нынешнего президента США Джо Байдена стремится к эскалации украинского конфликта. Это, по словам Пескова, делает достижение мирного соглашения невозможным.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил заявления о возможности получения Киевом «грязной бомбы» как крайне опасные. По его мнению, это уже выходит за рамки обычной «игры с огнем». «Они понимают, насколько это опасно и насколько это уже даже не игра с огнем, это что-то большее», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он подчеркнул серьезность ситуации, связанной с возможным приобретением Киевом такого рода вооружений. Слова пресс-секретаря передает telegram-канал «Вести». Кроме того, представитель Кремля заявил, что администрация нынешнего президента США Джо Байдена стремится к эскалации украинского конфликта. Это, по словам Пескова, делает достижение мирного соглашения невозможным.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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