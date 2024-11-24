Песков оценил заявление о возможном приобретении Киевом «грязной бомбы»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил заявления о возможности получения Киевом «грязной бомбы» как крайне опасные. По его мнению, это уже выходит за рамки обычной «игры с огнем».
«Они понимают, насколько это опасно и насколько это уже даже не игра с огнем, это что-то большее», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он подчеркнул серьезность ситуации, связанной с возможным приобретением Киевом такого рода вооружений. Слова пресс-секретаря передает telegram-канал «Вести».
Кроме того, представитель Кремля заявил, что администрация нынешнего президента США Джо Байдена стремится к эскалации украинского конфликта. Это, по словам Пескова, делает достижение мирного соглашения невозможным.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.