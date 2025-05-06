Черняховский: Украина станет опорой Москвы, как Чечня

Политолог Черняховский: Украина станет опорой Москвы по примеру Чечни
© Служба новостей «URA.RU»
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Украина может стать опорой России, как стала Чечня, если будет переучреждена ее государственность, считает политолог Сергей Черняховский
Украина может стать опорой России, как стала Чечня, если будет переучреждена ее государственность, считает политолог Сергей Черняховский Фото:

Украина станет опорой для Москвы, как это произошло с Чечней. Однако для этого России нужно будет победить и сохранить Украину как государство, сказал в интервью URA.RU профессор Московского университета, политолог, историк Сергей Черняховский.

«Если СВО завершится неким разделом Украины между НАТО и Россией, это значит, что оставшаяся часть под контролем НАТО будет постоянно настраиваться на новую войну в целях реванша. Если победим мы и полностью сохраним украинскую государственность, но переучредим ее, если значительной части народа Украины станет понятно, что Россия принесла им то, что она принесла в Крым — стабильность, спокойствие, Украина станет такой же опорой Москвы, как стала Чечня», — убежден политолог.

При этом, считает эксперт, безопаснее для России «забрать» под свой контроль территорию Украины вплоть до Карпат. «Если хоть кусочек территории останется в руках националистов (явных или замаскированных), это будет очаг подготовки к новой войне. Если мы переучредим украинскую государственность, сохраним Украину как государство, это дает возможность сгладить последствия конфликта», — заключил Сергей Черняховский.

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Украина станет опорой для Москвы, как это произошло с Чечней. Однако для этого России нужно будет победить и сохранить Украину как государство, сказал в интервью URA.RU профессор Московского университета, политолог, историк Сергей Черняховский. «Если СВО завершится неким разделом Украины между НАТО и Россией, это значит, что оставшаяся часть под контролем НАТО будет постоянно настраиваться на новую войну в целях реванша. Если победим мы и полностью сохраним украинскую государственность, но переучредим ее, если значительной части народа Украины станет понятно, что Россия принесла им то, что она принесла в Крым — стабильность, спокойствие, Украина станет такой же опорой Москвы, как стала Чечня», — убежден политолог. При этом, считает эксперт, безопаснее для России «забрать» под свой контроль территорию Украины вплоть до Карпат. «Если хоть кусочек территории останется в руках националистов (явных или замаскированных), это будет очаг подготовки к новой войне. Если мы переучредим украинскую государственность, сохраним Украину как государство, это дает возможность сгладить последствия конфликта», — заключил Сергей Черняховский.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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