Черняховский: Украина станет опорой Москвы, как Чечня

Украина станет опорой для Москвы, как это произошло с Чечней. Однако для этого России нужно будет победить и сохранить Украину как государство, сказал в интервью URA.RU профессор Московского университета, политолог, историк Сергей Черняховский.
«Если СВО завершится неким разделом Украины между НАТО и Россией, это значит, что оставшаяся часть под контролем НАТО будет постоянно настраиваться на новую войну в целях реванша. Если победим мы и полностью сохраним украинскую государственность, но переучредим ее, если значительной части народа Украины станет понятно, что Россия принесла им то, что она принесла в Крым — стабильность, спокойствие, Украина станет такой же опорой Москвы, как стала Чечня», — убежден политолог.
При этом, считает эксперт, безопаснее для России «забрать» под свой контроль территорию Украины вплоть до Карпат. «Если хоть кусочек территории останется в руках националистов (явных или замаскированных), это будет очаг подготовки к новой войне. Если мы переучредим украинскую государственность, сохраним Украину как государство, это дает возможность сгладить последствия конфликта», — заключил Сергей Черняховский.
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