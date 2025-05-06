Политолог: террор ВСУ воспитан на традициях США

Украинский терроризм воспитан на традициях ведения войны Соединенными Штатами Америки. Для них важно — запугать человека и сломать его волю, объяснил в интервью URA.RU профессор Московского университета, политолог Сергей Черняховский.
«Здесь соединились две силовые традиции. Первая — традиция Соединенных Штатов. Они всегда наносили удар не столько по прямому противнику, сколько по мирному населению — для них важно сломить волю к сопротивлению. Все это соединилось с практикой и стереотипами украинских националистов, занимавшихся реальным террором в самых жутких формах, когда они могли варить человека в кипящем масле, резать на части, рассовывать по дуплам деревьев в лесу, сдирать кожу и прочее. До некоторых вещей даже гестаповцы не додумались», — рассказал Черняховский.
По словам эксперта, так называемые «малые фашизмы», в том числе украинский, прибалтийский, хорватский, крымскотатарский, вызывали неприязнь даже у немцев. «Во-первых, немцы опирались на определенную культуру, во-вторых, считали себя витязями, которые идут защищать немецкий народ, свергать иго тех, кто их экономически поработил в 1918 году. А малые фашизмы — это были чисто маргиналы и мелкие хозяйственники. У них не было идеи, что будет после того, как они победят. У них просто была ненависть ко всем, кто не хотел признать их власть. Немцы вели себя как каратели и палачи, малые фашизмы вели и ведут себя, как звери», — считает политолог.
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