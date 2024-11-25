Reuters: пилоты рухнувшего самолета DHL не сообщили диспетчерам о неполадках

Пилоты самолета компании DHL, разбившегося недалеко от столицы Литвы, не сообщили диспетчерам о каких-либо технических неисправностях перед аварией. Эту информацию предоставило агентство Reuters.
«Пилоты не сказали диспетчерам о какой-либо проблеме в самолете перед крушением», — говорится в материале агентства. Грузовой самолет DHL, вылетевший из Лейпцига, упал недалеко от аэропорта Вильнюса, в результате чего погиб один человек.
Предполагаемой причиной аварии названа техническая неисправность, об этом сообщили в Национальном центре управления кризисными ситуациями. Подробности — в материале URA.RU.
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