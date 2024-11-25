Reuters: пилоты рухнувшего самолета DHL не сообщили диспетчерам о неполадках

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Пилоты не говорили о неполадках на борту, пишет Reuters
Пилоты не говорили о неполадках на борту, пишет Reuters Фото:

Пилоты самолета компании DHL, разбившегося недалеко от столицы Литвы, не сообщили диспетчерам о каких-либо технических неисправностях перед аварией. Эту информацию предоставило агентство Reuters.

«Пилоты не сказали диспетчерам о какой-либо проблеме в самолете перед крушением», — говорится в материале агентства. Грузовой самолет DHL, вылетевший из Лейпцига, упал недалеко от аэропорта Вильнюса, в результате чего погиб один человек.

Предполагаемой причиной аварии названа техническая неисправность, об этом сообщили в Национальном центре управления кризисными ситуациями. Подробности — в материале URA.RU.

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Пилоты самолета компании DHL, разбившегося недалеко от столицы Литвы, не сообщили диспетчерам о каких-либо технических неисправностях перед аварией. Эту информацию предоставило агентство Reuters. «Пилоты не сказали диспетчерам о какой-либо проблеме в самолете перед крушением», — говорится в материале агентства. Грузовой самолет DHL, вылетевший из Лейпцига, упал недалеко от аэропорта Вильнюса, в результате чего погиб один человек. Предполагаемой причиной аварии названа техническая неисправность, об этом сообщили в Национальном центре управления кризисными ситуациями. Подробности — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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