Киев ударил по Волчанску шрапнельными боеприпасами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ используют запрещенные международными соглашениями боеприпасы
ВСУ используют запрещенные международными соглашениями боеприпасы Фото:

Интенсивность артиллерийских атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Волчанск и Старицу в Харьковской области возросла. При этом используются шрапнельные боеприпасы, запрещенные международными соглашениями. Об этом сообщает военный аналитик Андрей Марочко.

«В последнее время украинские боевики начали чаще использовать 122-мм реактивную артиллерию для нанесения ударов в районах населенных пунктов Старица и Волчанск. В большей степени идет неприцельный огонь по площадям, в том числе запрещенными шрапнельными боеприпасами», — сказал он, сообщает ТАСС. Марочко дополнил, что украинские войска активизировали использование старых арсеналов боеприпасов для систем «Град».

Ранее в Харьковской области российские войска возобновили наступательные действия в районах Купянска, а украинские подразделения были вынуждены отступить и перегруппироваться на вторую линию обороны. На этом направлении отмечалось усиление активности обеих сторон, при этом попытки ВСУ вернуть утраченные позиции оказались безуспешными из-за действий российской артиллерии и беспилотников.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Интенсивность артиллерийских атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Волчанск и Старицу в Харьковской области возросла. При этом используются шрапнельные боеприпасы, запрещенные международными соглашениями. Об этом сообщает военный аналитик Андрей Марочко. «В последнее время украинские боевики начали чаще использовать 122-мм реактивную артиллерию для нанесения ударов в районах населенных пунктов Старица и Волчанск. В большей степени идет неприцельный огонь по площадям, в том числе запрещенными шрапнельными боеприпасами», — сказал он, сообщает ТАСС. Марочко дополнил, что украинские войска активизировали использование старых арсеналов боеприпасов для систем «Град». Ранее в Харьковской области российские войска возобновили наступательные действия в районах Купянска, а украинские подразделения были вынуждены отступить и перегруппироваться на вторую линию обороны. На этом направлении отмечалось усиление активности обеих сторон, при этом попытки ВСУ вернуть утраченные позиции оказались безуспешными из-за действий российской артиллерии и беспилотников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...