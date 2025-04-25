Киев ударил по Волчанску шрапнельными боеприпасами

Интенсивность артиллерийских атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Волчанск и Старицу в Харьковской области возросла. При этом используются шрапнельные боеприпасы, запрещенные международными соглашениями. Об этом сообщает военный аналитик Андрей Марочко.
«В последнее время украинские боевики начали чаще использовать 122-мм реактивную артиллерию для нанесения ударов в районах населенных пунктов Старица и Волчанск. В большей степени идет неприцельный огонь по площадям, в том числе запрещенными шрапнельными боеприпасами», — сказал он, сообщает ТАСС. Марочко дополнил, что украинские войска активизировали использование старых арсеналов боеприпасов для систем «Град».
Ранее в Харьковской области российские войска возобновили наступательные действия в районах Купянска, а украинские подразделения были вынуждены отступить и перегруппироваться на вторую линию обороны. На этом направлении отмечалось усиление активности обеих сторон, при этом попытки ВСУ вернуть утраченные позиции оказались безуспешными из-за действий российской артиллерии и беспилотников.
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