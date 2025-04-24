Песков объяснил, почему Путин откладывает свое послание: что рассказали журналистам в Кремле 24 апреля

Дата оглашения ежегодного послания президента будет перенесена на более поздний период, поскольку Владимир Путин считает такое решение «более целесообразным». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Помимо этого Песков рассказал об опасности размещения миротворцев на Украине. По мнению Кремля, подобная инициатива может создать серьезную угрозу как для европейской, так и для мировой безопасности. Другие заявления пресс-секретаря президента РФ — в материале URA.RU.
Позиция Путина и Трампа по Крыму
Песков сообщил, что президент США Дональд Трамп поддерживает точку зрения Владимира Путина относительно статуса Крыма. По словам Пескова, глава Белого дома отметил, что, по его мнению, Украина утратила контроль над полуостровом много лет назад.
Удары ВС РФ по Киеву
Кроме того, Песков объяснил, что российские военные продолжают реализацию поставленных перед ними задач, осуществляя удары по военным и околовоенным объектам. Он отметил, что период пасхального перемирия, которое украинская сторона неоднократно нарушала, завершен. Представитель Кремля также подчеркнул, что Российская Федерация продолжает проведение специальной военной операции.
Миротворцы на Украине
Размещение на территории Украины иностранных миротворческих сил представляет собой серьезную угрозу как для европейской, так и для глобальной безопасности, считает Песков. Он напомнил, что положения российской ядерной доктрины четко определяют соответствующие условия применения ядерного оружия.
Пресс-секретарь президента РФ также подчеркнул, что Совет безопасности России действует в тесной координации с Кремлем, а позиция Москвы по этому вопросу остается однозначной. По словам Пескова, подобные заявления направлены на то, чтобы донести позицию России до мировой общественности на фоне продолжающихся обсуждений возможного вмешательства западных стран в конфликт на Украине.
Возможный выход США из переговоров
Песков прокомментировал угрозу вице-президента США Джей Ди Вэнса о выходе из переговоров в случае, если не будут достигнуты договоренности. Он рассказал, что Россия выражает стремление к установлению мира на Украине, поэтому делать преждевременные прогнозы нецелесообразно. Песков рассказал, что необходимо опираться на текущую обстановку в украинском конфликте.
Аналог Гаагского суда в РФ
Предложение заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева относительно учреждения аналога Гаагского суда рассмотрят в Кремле, заявил Песков. Он отметил, что в дальнейшем данная инициатива будет обсуждаться и прорабатываться совместно со странами БРИКС.
Послание Путина к Федеральному Собранию
Песков рассказал, что дата оглашения ежегодного послания президента к Федеральному Собранию пока не определена. Он добавил, что оно сдвигается на более поздний срок в связи с тем, что Владимир Путин считает это «более целесообразным», а также с рабочим графиком главы России.
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