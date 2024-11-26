Superjet из Красноярска в Челябинск вернули на стоянку перед вылетом

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Самолеты гражданской авиации в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина., аэропорт, гражданская авиация, самолет, авиакомпания россия, Боинг 737-900
Самолет вернули на стоянку со взлетной полосы (архивное фото) Фото:

В аэропорту Красноярска самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия» 25 ноября вернули на стоянку со взлетной полосы из-за срабатывания сигнализации одной из систем. Об этом пишет telegram-канал Aviaincident.

«Аэропорт Красноярск (Емельяново) 25 ноября в 17:55 (мск) прерванный взлет воздушного судна по причине срабатывания сигнализации противообледенительной системы, возврат на стоянку. Самолет RRJ95 (Sukhoi Superjet 100 — прим. URA.RU), RA-89178, рейс SDM6843 по маршруту Красноярск (Емельяново) — Челябинск», — говорится в сообщении telegram-канала. Самолет эксплуатирует АО «Авиакомпания «Россия».

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ будет опубликован после получения.

В аэропорту Минеральных Вод 18 ноября со взлетной полосы по техническим причинам вернули на стоянку самолет, который должен был лететь в Челябинск. Полет выполняла авиакомпания «Азимут».

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В аэропорту Красноярска самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия» 25 ноября вернули на стоянку со взлетной полосы из-за срабатывания сигнализации одной из систем. Об этом пишет telegram-канал Aviaincident. «Аэропорт Красноярск (Емельяново) 25 ноября в 17:55 (мск) прерванный взлет воздушного судна по причине срабатывания сигнализации противообледенительной системы, возврат на стоянку. Самолет RRJ95 (Sukhoi Superjet 100 — прим. URA.RU), RA-89178, рейс SDM6843 по маршруту Красноярск (Емельяново) — Челябинск», — говорится в сообщении telegram-канала. Самолет эксплуатирует АО «Авиакомпания «Россия». Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ будет опубликован после получения. В аэропорту Минеральных Вод 18 ноября со взлетной полосы по техническим причинам вернули на стоянку самолет, который должен был лететь в Челябинск. Полет выполняла авиакомпания «Азимут».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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