Superjet из Красноярска в Челябинск вернули на стоянку перед вылетом

В аэропорту Красноярска самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия» 25 ноября вернули на стоянку со взлетной полосы из-за срабатывания сигнализации одной из систем. Об этом пишет telegram-канал Aviaincident.
«Аэропорт Красноярск (Емельяново) 25 ноября в 17:55 (мск) прерванный взлет воздушного судна по причине срабатывания сигнализации противообледенительной системы, возврат на стоянку. Самолет RRJ95 (Sukhoi Superjet 100 — прим. URA.RU), RA-89178, рейс SDM6843 по маршруту Красноярск (Емельяново) — Челябинск», — говорится в сообщении telegram-канала. Самолет эксплуатирует АО «Авиакомпания «Россия».
Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ будет опубликован после получения.
В аэропорту Минеральных Вод 18 ноября со взлетной полосы по техническим причинам вернули на стоянку самолет, который должен был лететь в Челябинск. Полет выполняла авиакомпания «Азимут».
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