Британского наемника заключили под стражу в Курской области

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Согласно решению суда, Джеймс Скотт Рис Андерсон заключен под стражу
Согласно решению суда, Джеймс Скотт Рис Андерсон заключен под стражу Фото:

В отношении британца Джеймса Скотта Риса Андерсона Ленинский районный суд Курска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Он принимал участие во вторжении ВАСУ в Курскую область, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«Постановлением Ленинского районного суда города Курска от 25 ноября 2024 года в отношении Джеймса Скотта Риса Андерсона, гражданина Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, уроженца города Банбери графства Оксфордшир <...> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении суда, которое передает ТАСС. Отмечается, что мужчина проходит подозреваемым по совокупности особо тяжких преступлений. 

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В отношении британца Джеймса Скотта Риса Андерсона Ленинский районный суд Курска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Он принимал участие во вторжении ВАСУ в Курскую область, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Постановлением Ленинского районного суда города Курска от 25 ноября 2024 года в отношении Джеймса Скотта Риса Андерсона, гражданина Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, уроженца города Банбери графства Оксфордшир <...> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении суда, которое передает ТАСС. Отмечается, что мужчина проходит подозреваемым по совокупности особо тяжких преступлений. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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