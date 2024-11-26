Британского наемника заключили под стражу в Курской области

В отношении британца Джеймса Скотта Риса Андерсона Ленинский районный суд Курска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Он принимал участие во вторжении ВАСУ в Курскую область, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
«Постановлением Ленинского районного суда города Курска от 25 ноября 2024 года в отношении Джеймса Скотта Риса Андерсона, гражданина Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, уроженца города Банбери графства Оксфордшир <...> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении суда, которое передает ТАСС. Отмечается, что мужчина проходит подозреваемым по совокупности особо тяжких преступлений.
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