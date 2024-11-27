Умер Михаил Левитин, оператор «Улиц разбитых фонарей»

Советский и российский оператор кино и ТВ Михаил Левитин скончался 22 ноября 2024 года. Он снимал документальное и игровое кино, в частности — семь эпизодов двенадцатого сезона «Улиц разбитых фонарей».
«С глубочайшей скорбью вынуждены сообщить, что в пятницу, 22 ноября 2024 года, нас покинул Михаил Юрьевич Левитин», — сообщили на форуме сайта «Кино-Театр.Ру». Помимо «Улицы разбитых фонарей», Левитин снимал «Историю одной провокации», «Дела Лоховского», «На кого Бог пошлет», «Пером и шпагой» и ряд других проектов.
Отмечается, что прощание состоится 29 ноября в 11:45 в Центральном зале крематория на Шафировском проспекте, 12, в Санкт-Петербурге. В 15:00, в Доме кино, пройдут поминки.
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