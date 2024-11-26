26 ноября 2024

Центральную улицу Перми закроют на две недели

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обзорная по городу. Пермь , ремонт дороги, оттепель, конус, дорога, весна, осень
Проезд перекроют на время строительства сети водоотведения Фото:

В Перми временно закроют участок по улице Свердловская (от ул. Окулова до Монастырской). Ограничения продлятся с 27 ноября по 11 декабря. Об этом рассказали в пресс-службе минтранса Пермского края.

«Ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении работ по строительству сети водоотведения», — следует из сообщения. Движение по участку планируют возобновить к 18:00 11 декабря.

Водителей призвали заранее планировать поездки. Подрядчик обеспечит проезды к объектам, расположенным возле проведения работ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми временно закроют участок по улице Свердловская (от ул. Окулова до Монастырской). Ограничения продлятся с 27 ноября по 11 декабря. Об этом рассказали в пресс-службе минтранса Пермского края. «Ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении работ по строительству сети водоотведения», — следует из сообщения. Движение по участку планируют возобновить к 18:00 11 декабря. Водителей призвали заранее планировать поездки. Подрядчик обеспечит проезды к объектам, расположенным возле проведения работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...