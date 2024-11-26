Центральную улицу Перми закроют на две недели

Проезд перекроют на время строительства сети водоотведения
В Перми временно закроют участок по улице Свердловская (от ул. Окулова до Монастырской). Ограничения продлятся с 27 ноября по 11 декабря. Об этом рассказали в пресс-службе минтранса Пермского края.
«Ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении работ по строительству сети водоотведения», — следует из сообщения. Движение по участку планируют возобновить к 18:00 11 декабря.
Водителей призвали заранее планировать поездки. Подрядчик обеспечит проезды к объектам, расположенным возле проведения работ.
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