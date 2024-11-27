В Сосновском районе Челябинской области возведут новую школу на 1100 мест. Площадь застраиваемой территории составит 29 тысяч квадратных метров. Проект утвердила экспертная организация «Пируэт» 27 ноября, сообщается на сайте госреестра.
«Объект капитального строительства — школа на 1100 мест с отдельно стоящим зданием КПП Челябинская область, Сосновский район. Положительное заключение госэкспертизы», — сообщается на сайте.
Площадь территории под застройку составляет 29 тысяч квадратных метров. На земельном участке разрешено строить школы и детсады. Кадастровая стоимость участка составляет 17 миллионов 503 тысячи квадратных метров.
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