Челябинским медикам продлили соцвыплаты на 2025 год

Медицинским работникам Челябинской области продлят на 2025 год специальные социальные выплаты. Соответствующий законопроект принят заксобранием региона 28 ноября.
«Принять закон Челябинской области „О внесении изменений в статью 7 Закона Челябинской области ‚О специальной социальной выплате медицинским работникам‘. Направить указанный закон губернатору для подписания и опубликования“, — говорится в решении заксобрания.
Суть изменений в продлении действия закона на 2025 год, в предыдущей версии документа выплаты действовали до конца 2024 года. В рамках закона выплату получают медики, работа которых не оплачивается за счет ФОМС. Например, это работники инфекционной службы, туберкулезных диспансеров и скорой помощи.
Закон о социальных выплатах медработникам региона был принят в 2022 году. На выплаты в 2025 году будет направлено 198 миллионов рублей.
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