Челябинским медикам продлили соцвыплаты на 2025 год

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Действие закона о выплатах продлили на год
Действие закона о выплатах продлили на год Фото:

Медицинским работникам Челябинской области продлят на 2025 год специальные социальные выплаты. Соответствующий законопроект принят заксобранием региона 28 ноября.

«Принять закон Челябинской области „О внесении изменений в статью 7 Закона Челябинской области ‚О специальной социальной выплате медицинским работникам‘. Направить указанный закон губернатору для подписания и опубликования“, — говорится в решении заксобрания.

Суть изменений в продлении действия закона на 2025 год, в предыдущей версии документа выплаты действовали до конца 2024 года. В рамках закона выплату получают медики, работа которых не оплачивается за счет ФОМС. Например, это работники инфекционной службы, туберкулезных диспансеров и скорой помощи.

Закон о социальных выплатах медработникам региона был принят в 2022 году. На выплаты в 2025 году будет направлено 198 миллионов рублей.

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Медицинским работникам Челябинской области продлят на 2025 год специальные социальные выплаты. Соответствующий законопроект принят заксобранием региона 28 ноября. «Принять закон Челябинской области „О внесении изменений в статью 7 Закона Челябинской области ‚О специальной социальной выплате медицинским работникам‘. Направить указанный закон губернатору для подписания и опубликования“, — говорится в решении заксобрания. Суть изменений в продлении действия закона на 2025 год, в предыдущей версии документа выплаты действовали до конца 2024 года. В рамках закона выплату получают медики, работа которых не оплачивается за счет ФОМС. Например, это работники инфекционной службы, туберкулезных диспансеров и скорой помощи. Закон о социальных выплатах медработникам региона был принят в 2022 году. На выплаты в 2025 году будет направлено 198 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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