В Железнодорожном районе Екатеринбурга 28 ноября силовики провели облаву на мигрантов-нелегалов, проверив 140 иностранцев. Из них нарушителями оказались 30 человек. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД.
«Составлено 30 административных протоколов за различные нарушения миграционного законодательства РФ, из них 20 иностранцев привлекли за нарушение режима пребывания в РФ, пять человек — за уклонение от прохождения государственной идентификации. Помимо этого, выявлено пять нарушителей, которые осуществляли свою трудовую деятельность в РФ без патентов на работу», — следует из сообщения.
Теперь нарушителям грозит выдворение за пределы РФ. В операции принимали участие сотрудники Управлений по вопросам миграции, организации охраны общественного порядка, свердловской ГАИ, УМВД России, а также оперативные службы, ЦПЭ, сотрудники ППСП и ДПиКИГ, участковые уполномоченные, кинологи, представители добровольно-народных дружин при силовой поддержке СОБР Росгвардии.
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