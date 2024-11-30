Главный Дед Мороз России опроверг, что его выгоняют из резиденции из-за долгов

Дед Мороз Балин опроверг слухи о закрытии своей резиденции в Великом Устюге
© Служба новостей «URA.RU»
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Дед Мороз продолжает принимать гостей в своей резиденции
Дед Мороз продолжает принимать гостей в своей резиденции Фото:

Главный Дед Мороз России Андрей Балин опроверг слухи о закрытии своей резиденции в Великом Устюге из-за долгов. Он продолжает принимать гостей, несмотря на различные публикации в СМИ.

«Не верьте фейкам: Новый год не отменить, а Дед Мороз продолжает принимать гостей в Великом Устюге!» — сообщается в официальном telegram-канале Деда Мороза. Отмечается, что резиденция продолжает свою работу, несмотря на судебные разбирательства, связанные с бывшим гендиректором одной из компаний.

Официальным представителем Деда Мороза является АО «Дед Мороз», подконтрольное правительству Вологодской области, которому принадлежат все основные туристические объекты, включая Вотчину и Почту Деда Мороза. Эти объекты успешно функционируют и готовы к приему туристов, а проблемы туристических фирм не относятся к деятельности АО «Дед Мороз», говорится в сообщении.

Telegram-канал Mash сообщал, что Дед Мороз Андрей Балин лишился резиденции в Великом Устюге из-за долгов. У него образовался долг в 52 тысячи рублей перед ФНС, и его организация «Резиденция Деда Мороза» якобы была ликвидирована. Ранее компания управлялась Татьяной Муромцевой, которая была задержана за финансовые махинации.

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Главный Дед Мороз России Андрей Балин опроверг слухи о закрытии своей резиденции в Великом Устюге из-за долгов. Он продолжает принимать гостей, несмотря на различные публикации в СМИ. «Не верьте фейкам: Новый год не отменить, а Дед Мороз продолжает принимать гостей в Великом Устюге!» — сообщается в официальном telegram-канале Деда Мороза. Отмечается, что резиденция продолжает свою работу, несмотря на судебные разбирательства, связанные с бывшим гендиректором одной из компаний. Официальным представителем Деда Мороза является АО «Дед Мороз», подконтрольное правительству Вологодской области, которому принадлежат все основные туристические объекты, включая Вотчину и Почту Деда Мороза. Эти объекты успешно функционируют и готовы к приему туристов, а проблемы туристических фирм не относятся к деятельности АО «Дед Мороз», говорится в сообщении. Telegram-канал Mash сообщал, что Дед Мороз Андрей Балин лишился резиденции в Великом Устюге из-за долгов. У него образовался долг в 52 тысячи рублей перед ФНС, и его организация «Резиденция Деда Мороза» якобы была ликвидирована. Ранее компания управлялась Татьяной Муромцевой, которая была задержана за финансовые махинации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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