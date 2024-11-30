Боксер екатеринбургского промоушена RCC Магомед Курбанов одержал победу над Асланбеком Козаевым и вызвал на бой Тимофея Цзю (сына легенды бокса Константина Цзю). Поединок состоялся в полусреднем весе (до 69,9 кг) и завершился техническим нокаутом. Бой стал главным событием турнира RCC Boxing, проходившего на арене Академии единоборств РМК в Екатеринбурге.
«Я готов к большим боям, в принципе, я не говорил: „дайте мне легких боев“. Я кидаю вызов Тимофею Цзю. Это хороший бой для России и вообще для мира, для нас двоих. Победитель пойдет вперед, второй останется. Это все естественно, естественный отбор, естественная конкуренция. Избегать этого боя нет смысла», — передает слова Курбанова пресс-служба RCC.
Для него это был первый бой после проигранного поединка за звание чемпиона мира по версии WBA (World Boxing Association). Боксер сразу же показал свой класс, отправив Козаева в два нокдауна по ходу первого раунда. Курбанов поддавливал соперника, пока в шестом раунде Асланбек Козаев не оказался зажат в углу и не перестал защищаться. Судья решил остановить бой, отдав победу техническим нокаутом Магомеду Курбанову.
В со-главном противостоянии турнира RCC Boxing разыграли титул чемпиона WBA Asia. Им стал Никита Зонь, финишировавший Одилжона Аслонова. Для Зоня эта победа стала закрытием гештальта, так как у него с Аслоновым была единственная ничья за карьеру. Бой был в средней весовой категории (до 76,2 кг).
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