«Известия»: всех пассажиров такси предложили снимать на видео

Госдума рассмотрит законопроект, предусматривающий обязательное оснащение автомобилей такси видеорегистраторами, чтобы фиксировать события внутри салона и вокруг машины. Пассажиров должны будут предупреждать о наличии камер.
«В салоне легкового такси и в сторону его движения должна осуществляться видеофиксация выполнения перевозки пассажиров. При этом в салоне легкового такси должна находиться информация о ведении видеосъемки», — передает текст законопроекта «Известия».
По словам депутата Госдумы и одного из авторов закона Ярослава Нилова, установка видеокамер в такси способствует предотвращению инцидентов, связанных с неподобающим поведением как пассажиров, так и водителей. Он уточнил, что пассажиры иногда допускают оскорбления, унижения или физическое насилие в отношении таксистов. С другой стороны, водители также могут проявлять навязчивое или неуместное поведение по отношению к клиентам, подытожил Нилов.
Дополнительно законопроект подчеркивает, что данные с видеорегистраторов должны накапливаться, обрабатываться и храниться в электронном виде, а также быть доступными для правоохранительных органов. Это, по мнению авторов поправок, поможет не только предотвратить конфликтные ситуации, но и способствует урегулированию возможных споров между пассажирами и водителями.
Ранее URA.RU писало о зарплатах таксистов в Москве, которые в два раза больше, чем в Екатеринбурге. В среднем они зарабатывают 153 тысячи рублей, но для этого им приходится работать 11 часов в сутки.
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