01 декабря 2024

«Известия»: всех пассажиров такси предложили снимать на видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Камеры в салонах такси должны помочь избежать конфликтов
Камеры в салонах такси должны помочь избежать конфликтов Фото:

Госдума рассмотрит законопроект, предусматривающий обязательное оснащение автомобилей такси видеорегистраторами, чтобы фиксировать события внутри салона и вокруг машины. Пассажиров должны будут предупреждать о наличии камер.

«В салоне легкового такси и в сторону его движения должна осуществляться видеофиксация выполнения перевозки пассажиров. При этом в салоне легкового такси должна находиться информация о ведении видеосъемки», — передает текст законопроекта «Известия».

По словам депутата Госдумы и одного из авторов закона Ярослава Нилова, установка видеокамер в такси способствует предотвращению инцидентов, связанных с неподобающим поведением как пассажиров, так и водителей. Он уточнил, что пассажиры иногда допускают оскорбления, унижения или физическое насилие в отношении таксистов. С другой стороны, водители также могут проявлять навязчивое или неуместное поведение по отношению к клиентам, подытожил Нилов.

Дополнительно законопроект подчеркивает, что данные с видеорегистраторов должны накапливаться, обрабатываться и храниться в электронном виде, а также быть доступными для правоохранительных органов. Это, по мнению авторов поправок, поможет не только предотвратить конфликтные ситуации, но и способствует урегулированию возможных споров между пассажирами и водителями.

Ранее URA.RU писало о зарплатах таксистов в Москве, которые в два раза больше, чем в Екатеринбурге. В среднем они зарабатывают 153 тысячи рублей, но для этого им приходится работать 11 часов в сутки.

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Госдума рассмотрит законопроект, предусматривающий обязательное оснащение автомобилей такси видеорегистраторами, чтобы фиксировать события внутри салона и вокруг машины. Пассажиров должны будут предупреждать о наличии камер. «В салоне легкового такси и в сторону его движения должна осуществляться видеофиксация выполнения перевозки пассажиров. При этом в салоне легкового такси должна находиться информация о ведении видеосъемки», — передает текст законопроекта «Известия». По словам депутата Госдумы и одного из авторов закона Ярослава Нилова, установка видеокамер в такси способствует предотвращению инцидентов, связанных с неподобающим поведением как пассажиров, так и водителей. Он уточнил, что пассажиры иногда допускают оскорбления, унижения или физическое насилие в отношении таксистов. С другой стороны, водители также могут проявлять навязчивое или неуместное поведение по отношению к клиентам, подытожил Нилов. Дополнительно законопроект подчеркивает, что данные с видеорегистраторов должны накапливаться, обрабатываться и храниться в электронном виде, а также быть доступными для правоохранительных органов. Это, по мнению авторов поправок, поможет не только предотвратить конфликтные ситуации, но и способствует урегулированию возможных споров между пассажирами и водителями. Ранее URA.RU писало о зарплатах таксистов в Москве, которые в два раза больше, чем в Екатеринбурге. В среднем они зарабатывают 153 тысячи рублей, но для этого им приходится работать 11 часов в сутки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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