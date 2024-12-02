«Подлая эксплуатация детей»: челябинский депутат осудила участие школьников в протестах в Грузии

Депутат из Челябинска Лантратова осудила участие детей в протестах в Грузии

03 декабря 2024 в 01:21 Размер текста - 17 +

Президент Грузии призвала школьников выходить на протесты Фото: Мария Черных © URA.RU Заявление президента Грузии, призвавшую школьников выразить свою солидарность с протестами, прокомментировала депутат Госдумы от Челябинска Яна Лантратова. Она считает такие действия неэтичными. «Такое заявление — это подлая эксплуатация детей в угоду своих политических амбиций. Школьники еще не способны полностью осознать политические контексты и последствия своего участия в протестных акциях. Их присутствие может быть использовано для манипулирования общественным мнением и привлечения внимания к протестам, что неэтично», — написала депутат в своем Telegram-канале. Парламентарий указала на то, что президент Грузии является матерью двоих детей. По мнению Лантратовой, во время протестов школьники могут подвергнуться нападению. Кроме того, участие в таких акциях негативно отражается на психике. Как URA.RU писало ранее, массовые протестные мероприятия в Грузии начались 28 ноября. Митинги были инициированы оппозиционными силами. Причиной стало заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что процесс рассмотрения возможности вступления страны в Европейский Союз будет отложен до 2028 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заявление президента Грузии, призвавшую школьников выразить свою солидарность с протестами, прокомментировала депутат Госдумы от Челябинска Яна Лантратова. Она считает такие действия неэтичными. «Такое заявление — это подлая эксплуатация детей в угоду своих политических амбиций. Школьники еще не способны полностью осознать политические контексты и последствия своего участия в протестных акциях. Их присутствие может быть использовано для манипулирования общественным мнением и привлечения внимания к протестам, что неэтично», — написала депутат в своем Telegram-канале. Парламентарий указала на то, что президент Грузии является матерью двоих детей. По мнению Лантратовой, во время протестов школьники могут подвергнуться нападению. Кроме того, участие в таких акциях негативно отражается на психике. Как URA.RU писало ранее, массовые протестные мероприятия в Грузии начались 28 ноября. Митинги были инициированы оппозиционными силами. Причиной стало заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что процесс рассмотрения возможности вступления страны в Европейский Союз будет отложен до 2028 года.