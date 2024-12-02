02 декабря 2024

«Подлая эксплуатация детей»: челябинский депутат осудила участие школьников в протестах в Грузии

Депутат из Челябинска Лантратова осудила участие детей в протестах в Грузии
© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия протестов в Грузии. Тбилиси, грузия, тбилиси
Президент Грузии призвала школьников выходить на протесты Фото:

Заявление президента Грузии, призвавшую школьников выразить свою солидарность с протестами, прокомментировала депутат Госдумы от Челябинска Яна Лантратова. Она считает такие действия неэтичными.

«Такое заявление — это подлая эксплуатация детей в угоду своих политических амбиций. Школьники еще не способны полностью осознать политические контексты и последствия своего участия в протестных акциях. Их присутствие может быть использовано для манипулирования общественным мнением и привлечения внимания к протестам, что неэтично», — написала депутат в своем Telegram-канале.

Парламентарий указала на то, что президент Грузии является матерью двоих детей. По мнению Лантратовой, во время протестов школьники могут подвергнуться нападению. Кроме того, участие в таких акциях негативно отражается на психике.

Как URA.RU писало ранее, массовые протестные мероприятия в Грузии начались 28 ноября. Митинги были инициированы оппозиционными силами. Причиной стало заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что процесс рассмотрения возможности вступления страны в Европейский Союз будет отложен до 2028 года.

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Заявление президента Грузии, призвавшую школьников выразить свою солидарность с протестами, прокомментировала депутат Госдумы от Челябинска Яна Лантратова. Она считает такие действия неэтичными. «Такое заявление — это подлая эксплуатация детей в угоду своих политических амбиций. Школьники еще не способны полностью осознать политические контексты и последствия своего участия в протестных акциях. Их присутствие может быть использовано для манипулирования общественным мнением и привлечения внимания к протестам, что неэтично», — написала депутат в своем Telegram-канале. Парламентарий указала на то, что президент Грузии является матерью двоих детей. По мнению Лантратовой, во время протестов школьники могут подвергнуться нападению. Кроме того, участие в таких акциях негативно отражается на психике. Как URA.RU писало ранее, массовые протестные мероприятия в Грузии начались 28 ноября. Митинги были инициированы оппозиционными силами. Причиной стало заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что процесс рассмотрения возможности вступления страны в Европейский Союз будет отложен до 2028 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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