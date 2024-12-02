РБК: в России оценили риски роста ставки ЦБ до 50% как в Турции

В России реализация «турецкого варианта» с ключевой ставкой на уровне 50% невозможна, так как в стране нет отрицательных ставок и долларизации. Об этом заявил директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
«У нас нет отрицательных ставок, долларизации, которая часто сопровождает „турецкий сценарий“. Я бы такой вариант даже вынес за скобки», — заявил он РБК.
Буклемишев также призвал не сравнивать экономику России с опытом других стран из-за специфики. По его словам, РФ — первая крупная экономика, которая подверглась такому воздействию международных санкций и была вынуждена переключить режим работы на абсолютно иной. Буклемишев также подчеркивает, что Банк России проводит ультражестокую денежно-кредитную политику, что не позволит случится «турецкому сценарию».
По мнению первого заместителя председателя правления Сбербанка Кирилла Царева, в декабре на заседании совета директоров ЦБ могут повысить ключевую ставку до 23%, передает RT. Сам Центробанк не видит угроз финансовой стабильности, передает «Национальная служба новостей».
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