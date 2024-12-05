На месте закрытого магазина «Бристоль» в Кургане открыли «Красное и Белое»

© Служба новостей «URA.RU»
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Сеть магазинов «Бристоль» ушла из Кургана
Сеть магазинов «Бристоль» ушла из Кургана Фото:

В Кургане на месте сетевого магазина у дома «Бристоль» открылся его аналог — «Красное&Белое». Наибольшая узнаваемость бренда «Красное&Белое» стала главной причиной закрытия сети «Бристоль» в городе. Об этом URA.RU сообщили источники из сферы бизнеса.

«В компании, владеющей обоими ретейлерами, поняли, что в городе у горожан нет интереса к „Бристолю“ из-за раскрученной сети „Красное&Белое“. На этом фоне закрывали точки и открывают привычный курганцам магазин», — объяснил источник, знакомый с ситуацией. 

Профессор Курганского государственного университета Сергей Орлов в комментарии URA.RU отметил, что оптимизация торговой сети может быть эффективной и экономичной. Он добавил, что закрытие менее конкурентных позиций является обычной нормой в условиях жесткой рыночной конкуренции.

Ранее URA.RU торговая сеть «Бристоль», недавно вышедшая на курганский рынок, начала закрывать свои магазины. Точки уже прекратили работу. До вхождения в холдинг Mercury Retail «Бристоль» была частью конкурента «Красное&Белое». Корреспондент URA.RU запросил комментарий у пресс-службы ритейлера, чтобы уточнить причины закрытия. Ответ на запрос не поступил. «Бристоль» активно открывала магазины в Кургане с января, однако сейчас магазины сети закрыты.

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В Кургане на месте сетевого магазина у дома «Бристоль» открылся его аналог — «Красное&Белое». Наибольшая узнаваемость бренда «Красное&Белое» стала главной причиной закрытия сети «Бристоль» в городе. Об этом URA.RU сообщили источники из сферы бизнеса. «В компании, владеющей обоими ретейлерами, поняли, что в городе у горожан нет интереса к „Бристолю“ из-за раскрученной сети „Красное&Белое“. На этом фоне закрывали точки и открывают привычный курганцам магазин», — объяснил источник, знакомый с ситуацией.  Профессор Курганского государственного университета Сергей Орлов в комментарии URA.RU отметил, что оптимизация торговой сети может быть эффективной и экономичной. Он добавил, что закрытие менее конкурентных позиций является обычной нормой в условиях жесткой рыночной конкуренции. Ранее URA.RU торговая сеть «Бристоль», недавно вышедшая на курганский рынок, начала закрывать свои магазины. Точки уже прекратили работу. До вхождения в холдинг Mercury Retail «Бристоль» была частью конкурента «Красное&Белое». Корреспондент URA.RU запросил комментарий у пресс-службы ритейлера, чтобы уточнить причины закрытия. Ответ на запрос не поступил. «Бристоль» активно открывала магазины в Кургане с января, однако сейчас магазины сети закрыты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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