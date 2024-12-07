07 декабря 2024
06 декабря 2024

Рыбачка из Лысьвы похвасталась своим уловом сомов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Жительница Прикамья поделилась впечатлениями о прошедшей рыбалке
Жительница Прикамья поделилась впечатлениями о прошедшей рыбалке Фото:

Жительница Лысьвы (Пермский край) Татьяна Евдокимова похвасталась пойманными сомами. Фото со своим уловом она выложила в соцсеть.

«Делюсь своим уловом. В этот раз попалось немного сомов. Рыба — супер, жирная, без костей и чешуи», — впечатления рыбачка опубликованы в группе «ЧП ЛЫСЬВА» в соцсети «ВКонтакте». Судя по опубликованным фотографиям, Евдокимова наловила несколько десятков рыб разных видов.

Ранее URA.RU рассказывало о жителе Соликамска, который поймал на крючок редкого золотого окуня. По такому случаю рыбак загадал желание — сводить на сплав губернатора Прикамья Дмитрия Махонина.

Пользователи соцсети поддержали прикамскую рыбачку и пожелали ей дальнейших успехов
Пользователи соцсети поддержали прикамскую рыбачку и пожелали ей дальнейших успехов
Фото:
Местные жители не стали сомневаться, что рыба была поймана в лысьвенских водоемах
Местные жители не стали сомневаться, что рыба была поймана в лысьвенских водоемах
Фото:

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Жительница Лысьвы (Пермский край) Татьяна Евдокимова похвасталась пойманными сомами. Фото со своим уловом она выложила в соцсеть. «Делюсь своим уловом. В этот раз попалось немного сомов. Рыба — супер, жирная, без костей и чешуи», — впечатления рыбачка опубликованы в группе «ЧП ЛЫСЬВА» в соцсети «ВКонтакте». Судя по опубликованным фотографиям, Евдокимова наловила несколько десятков рыб разных видов. Ранее URA.RU рассказывало о жителе Соликамска, который поймал на крючок редкого золотого окуня. По такому случаю рыбак загадал желание — сводить на сплав губернатора Прикамья Дмитрия Махонина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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