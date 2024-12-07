Жительница Прикамья поделилась впечатлениями о прошедшей рыбалке
Жительница Лысьвы (Пермский край) Татьяна Евдокимова похвасталась пойманными сомами. Фото со своим уловом она выложила в соцсеть.
«Делюсь своим уловом. В этот раз попалось немного сомов. Рыба — супер, жирная, без костей и чешуи», — впечатления рыбачка опубликованы в группе «ЧП ЛЫСЬВА» в соцсети «ВКонтакте». Судя по опубликованным фотографиям, Евдокимова наловила несколько десятков рыб разных видов.
Ранее URA.RU рассказывало о жителе Соликамска, который поймал на крючок редкого золотого окуня. По такому случаю рыбак загадал желание — сводить на сплав губернатора Прикамья Дмитрия Махонина.
Пользователи соцсети поддержали прикамскую рыбачку и пожелали ей дальнейших успехов
Местные жители не стали сомневаться, что рыба была поймана в лысьвенских водоемах
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