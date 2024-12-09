Жители Челябинска пожаловались на цинковые гробы, выброшенные у жилых домов

Жители поселка Миасский в Челябинске пожаловались на цинковые гробы, выброшенные вблизи жилых домов. Один из них находится на пустыре с 2023 года.
«Гроб первый, который год назад появился, был закрыт, но ветром у него сдуло крышку. Знаете, как жутко было», — передает слова читательницы издание «74.ру».
Второй гроб, по словам жителей, находится в микрорайоне два месяца. Как уточнило издание, их читательница направила жалобу через Госуслуги, однако обращение переходит из одного ведомство в другое. Недавно женщина обратилась к губернатору Алексею Текслеру в соцсети «ВКонтакте». Глава региона ответил ей, что даст сигнал коллегам. В правительстве региона ситуацию поставили на контроль.
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