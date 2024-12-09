Жители Челябинска пожаловались на цинковые гробы, выброшенные у жилых домов

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Один из гробов находится на пустыре вблизи домов год (архивное фото)
Один из гробов находится на пустыре вблизи домов год (архивное фото) Фото:

Жители поселка Миасский в Челябинске пожаловались на цинковые гробы, выброшенные вблизи жилых домов. Один из них находится на пустыре с 2023 года.

«Гроб первый, который год назад появился, был закрыт, но ветром у него сдуло крышку. Знаете, как жутко было», — передает слова читательницы издание «74.ру».

Второй гроб, по словам жителей, находится в микрорайоне два месяца. Как уточнило издание, их читательница направила жалобу через Госуслуги, однако обращение переходит из одного ведомство в другое. Недавно женщина обратилась к губернатору Алексею Текслеру в соцсети «ВКонтакте». Глава региона ответил ей, что даст сигнал коллегам. В правительстве региона ситуацию поставили на контроль.

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Жители поселка Миасский в Челябинске пожаловались на цинковые гробы, выброшенные вблизи жилых домов. Один из них находится на пустыре с 2023 года. «Гроб первый, который год назад появился, был закрыт, но ветром у него сдуло крышку. Знаете, как жутко было», — передает слова читательницы издание «74.ру». Второй гроб, по словам жителей, находится в микрорайоне два месяца. Как уточнило издание, их читательница направила жалобу через Госуслуги, однако обращение переходит из одного ведомство в другое. Недавно женщина обратилась к губернатору Алексею Текслеру в соцсети «ВКонтакте». Глава региона ответил ей, что даст сигнал коллегам. В правительстве региона ситуацию поставили на контроль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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