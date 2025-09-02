Жильцы аварийного дома в рабочем поселке Красногорском Челябинской области пожаловались председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину на нарушение прав. Многоэтажка 1954 года признана аварийной еще четыре года назад, однако расселение до сих пор не состоялось. В связи с этим глава ведомства потребовал у региональных коллег доклад по соответствующему уголовному делу. Об этом сообщается в telegram-канале информационного центра СК РФ.
«В связи с выявленными нарушениями прав граждан возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета России поручил и.о. руководителя регионального управления Константина Правосудова предоставить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования», — говорится в сообщении ведомства.
Как следует из текста, фасад дома и его конструкции продолжают разрушаться. В стенах появились трещины, а подвал затоплен. В одном из жилых помещений произошло обрушение потолочных перекрытий. Несмотря на многочисленные обращения жителей, проблема не решается. Ход исполнения поручения поставлен на контроль центрального аппарата СК РФ.
Ранее глава СК Александр Бастрыкин уже поручал ускорить расследования по жалобам жителей на некачественное обслуживание и затягивание расселения опасных домов, а также требовал доклады по аналогичным случаям в Челябинске, Златоусте и Карталинском районе. Жильцы также неоднократно обращались в надзорные органы.
